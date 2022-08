Con el sueño de Cavani cerca, Boca recibe a Platense en busca de la recuperación

Boca Juniors, de andar tambaleante en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá este sábado a Platense en un partido válido por la fecha 12 en el que intentará recuperar su mejor versión, la que mostró durante el primer semestre cuando fue campeón del torneo doméstico.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en la Bombonera, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, con Jorge Baliño a cargo del VAR, y televisado por la señal ESPN.

El equipo "Xeneize" tiene 15 puntos luego de haber ganado cinco partidos y perdido seis, el último con goleada incluida en Paraná ante Patronato (3-0), lo que profundizó una serie negativa que comenzó con la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, luego siguió el despido del DT Sebastián Battaglia y más tarde la salida traumática del capitán Carlos Izquierdoz.

Enfrente estará Platense, que tiene 18 puntos (siete menos que el líder Atlético Tucumán) y apenas perdió un partido, el clásico con Tigre (3-0), aunque empató demasiado, seis veces, la última en la fecha pasada sin goles en Vicente López con Barracas Central.

El historial entre ambos es de 123 partidos y favorece ampliamente a los "Xeneizes", que se impusieron 54 veces contra 27 de los "Calamares", mientras que empataron en 42 ocasiones.

La última vez que Boca y Platense se enfrentaron en La Bombonera fue hace casi 24 años, el 4 de octubre de 1998, con victoria de Boca por 3-0 con goles anotados por José "Pepe" Basualdo, Juan Román Riquelme y Walter Samuel.

Ese equipo dirigido por Carlos Bianchi se coronó campeón invicto de ese torneo Apertura y tenía como una de sus figuras a Riquelme, actual vicepresidente del club, y también jugó ese partido Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Juan Infante; Federico Gino y Carlos Villalba; Ignacio Schor, Mauro Zárate y Vicente Taborda y Rodrigo Contreras. DT: Omar De Felippe.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Boca Juniors.

Hora: 21.

TV: ESPN.

El resto de los partidos del sábado

13: Arsenal vs. Atlético Tucumán

15: Barracas Central vs. Racing

18: Unión vs. Vélez

18: Talleres vs. Argentinos Juniors