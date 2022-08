Trinity, Sporting y Once Unidos, los últimos clasificados en el Torneo Oficial femenino

Once Unidos celebrando su paso al Top 8 (Foto: Prensa Once Unidos)

Se disputó este fin de semana la 18° y última fecha de la fase regular para el Torneo Oficial Femenino en sus tres líneas. Trinity, Sporting y Once Unidos se quedaron con los tres lugares que faltaban en el Top 8 que definirá al campeón.

Fue un fin de semana de tensión y de muchas cuentas. Es que había puestos por definir para el Top 8 del Torneo Oficial Femenino del cuál saldrá el campeón del 2022 en el certamen que organiza la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH).

En ese contexto, Trinity pudo derrotar por 3 a 2 a Once Unidos en un duelo directo y dentro de un partido muy atractivo. El equipo de Manuel Pedroche anotó a través de María Illia, Gloria Scenna y Victoria Ferrarini, pero para las de Matías Latcherre lo hicieron Juana Elía y Agustina Gambarte.

Era importante también lo que sucediera en otras canchas. Sporting perdió 1-0 con el líder y campeón de la Línea “A”; IDRA, que se impuso gracias al gol de Valentina Domínguez. A pesar de ello, la derrota de Banco Provincia 4-2 ante CUDS y de Del Valle de Necochea 4-1 ante Mar del Plata Club, hizo que las “Maristas” se quedaran con el séptimo puesto.

En un empate en cantidad de puntos y triunfos durante la primera rueda, Once Unidos terminó pasando al Top 8 por diferencia de gol respecto de Banco. Para el equipo de Parque Luro es un hecho histórico porque es la primera vez que juega en la Línea “A” y se metió entre los 8 mejores.

Los restantes equipos formarán el denominado Top 8 “A-B” donde acompañarán a Banco Provincia y Del Valle, los seis mejores de la Línea “B”. Ellos, finalmente, fueron Biguá, Sporting “B”, CUDS “B”, Polideportivo Villa Gesell, Mar del Plata Club “B” y CET de Pinamar luego de los resultados que se dieron en la última fecha.

Los que quedaron del 7° al 10° lugar formarán ahora un Top 13 con todos los equipos de Línea “C” para jugar el resto de la temporada. Se trata de River, Libertad, Campo de Pato de Balcarce y Náutico.

IAE Club “B” ratificó su condición de campeón de la última línea después de golear a Banco Provincia “B” (6-0), mientras que el segundo fue Talleres que también ganó por una buena diferencia (6-0 a Serena). Por diferencia de gol, IDRA “B” fue tercero y MDQ 06 HC cuarto, aunque todos tendrán que medirse ahora con los restantes equipos.

En la rama masculina, todavía queda un partido pendiente, pero los resultados del fin de semana dejaron a CET de Pinamar como puntero con dos escoltas: MDQ 06 HC y Del Valle. Cuando se recupere el cotejo entre Náutico y el bi-campeón de la competencia, podría cambiar el líder de la fase regular.

RESULTADOS – Fecha 18

Línea “A”

Trinity vs. Once Unidos 3-2

CUDS vs. Banco Provincia 4-2

Mar del Plata Club vs. Del Valle (N) 4-1

IAE Club vs. Universitario 0-2

IDRA vs. Sporting 1-0

POSICIONES FINALES

1° IDRA 40 ptos (Top 8 “A”)

2° Universitario 35 ptos (Top 8 “A”)

3° Mar del Plata Club 34 ptos (Top 8 “A”)

4° CUDS 32 ptos (Top 8 “A”)

5° IAE Club 25 ptos (Top 8 “A”)

6° Trinity 22 ptos (Top 8 “A”)

7° Sporting 18 ptos (Top 8 “A”)

8° Once Unidos 16 ptos (Top 8 “A”)

9° Banco Provincia 16 ptos (Top 8 “A-B”)

10° Del Valle (N) 13 ptos (Top 8 “A-B”)

Línea “B”

CUDS “B” vs. Biguá 1-4

CET (Pinamar) vs. Mar del Plata Club “B” 4-3

Polideportivo Villa Gesell vs. Libertad 7-1>

Náutico vs. River 1-2

Sporting “B” vs. Campo de Pato (B) 0-2

POSICIONES FINALES

1° Biguá 49 ptos (Top 8 “A-B”)

2° Sporting “B” 34 ptos (Top 8 “A-B”)

3° CUDS “B” 31 ptos (Top 8 “A-B”)

4° Polideportivo Villa Gesell 29 ptos (Top 8 “A-B”)

5° Mar del Plata Club “B” 29 ptos (Top 8 “A-B”)

6° CET (Pinamar) 26 ptos (Top 8 “A-B”)

7° River 17 ptos (Top 13 “B-C”)

8° Libertad 16 ptos (Top 13 “B-C”)

9° Campo de Pato (B) (Top 13 “B-C”)

10° Náutico 7 ptos (Top 13 “B-C)

Línea “C”

Banco Provincia “B” vs. IAE Club “B” 0-6

MDQ 06 HC vs. Miramar 3-0

Pueyrredón vs. IDRA “B” 1-1

Talleres vs. Serena 6-0

POSICIONES FINALES

1° IAE Club “B” 48 ptos (Top 13 “B-C”)

2° Talleres 38 ptos (Top 13 “B-C”)

3° IDRA “B” 31 ptos (Top 13 “B-C”)

4° MDQ 06 HC 31 ptos (Top 13 “B-C”)

5° Pueyrredón 25 ptos (Top 13 “B-C”)

6° Miramar 16 ptos (Top 13 “B-C”)

7° Banco Provincia “B” 14 ptos (Top 13 “B-C”)

8° Comercial 4 ptos (Top 13 “B-C”)

9° Serena 1 pto (Top 13 “B-C”)

Fecha 10 – TORNEO MASCULINO

Náutico vs. CET (Pinamar) 1-1

MDQ 06 HC vs. Libertad 2-2

Campo de Pato (B) vs. Del Valle (N) 3-5

POSICIONES

1° CET (Pinamar) 19 ptos.

2° MDQ 06 HC 18 ptos (un partido menos)

3° Del Valle (N) 18 ptos.

4° Náutico 11 ptos. (un partido menos)

5° Libertad 7 ptos.

6° Campo de Pato (B) 3 ptos.