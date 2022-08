Somoza, tras la derrota de Aldosivi: "No fuimos claros en el juego"

Aldosivi volvió a quedar en deuda ante sus hinchas, y sufrió este domingo una nueva derrota como local, 1 a 0 sobre Huracán de Parque Patricios por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El entrenador Leandro Somoza habló en una breve conferencia de prensa tras el partido: "En los 90 minutos fue muy parejo, obviamente después del penal y la expulsión cambia el partido, si bien faltaba poquito. Fue un partido chato. En lo que respecta a nuestro equipo, no tuvimos el volúmen de juego que queríamos, por eso más allá de la derrota, hasta antes del penal fue un partido muy parejo", sostuvo.

El equipo marplatense continúa en zona de descenso tras sumar su octava derrota (cuarta en casa) en doce presentaciones. Somoza no profundizó demasiado en el análisis del partido ante el "Globo": "A veces los partidos salen así, no estuvimos claros. Queríamos recuperar la pelota rápido y atacar de la misma forma, y a veces hay que tener un poco de paciencia para poder elaborar".

Martín Cauteruccio ingresó en el segundo tiempo, silbado por los hinchas que no le perdonan los partidos que no quiso jugar a la espera de un pase a San Lorenzo que no se concretó. El goleador uruguayo, encima, luego cometió un penal con su mano -gol de la derrota- y se fue expulsado. Santiago Silva le había dado la cinta de capitán: "Fue siempre capitán, Martín. Es un jugador muy importante del plantel, muy referente. Salió el Tanque y se la dio. No veo nada extraño", dijo Somoza ante la consulta de un supuesto malestar de los hinchas por ese privilegio.

El entrenador de Aldosivi, de todos modos, cree que la paridad es un aliciente para el futuro. El jueves a las 19, su equipo visitará a otro rival directo, Godoy Cruz en Mendoza: "Estamos todos iguales. Los que estamos de mitad de tabla para abajo, cualquiera le gana a cualquiera. Lo vimos con Arsenal ante Atlético Tucumán. El jueves va a ser un partido donde tendremos que mejorar lo que se hizo hoy, que no estoy nada conforme, trabajaremos estos días y llegaremos bien", finalizó.