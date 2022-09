Aston Villa de "Dibu" Martínez y Buendía, en zona de descenso antes de recibir al City

Se jugó este miércoles la quinta fecha de la Premier League del fútbol inglés, y el Aston Villa de los marplatenses Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía -ambos titulares- cayó 2 a 1 ante Arsenal en Londres, resultado que dejó al equipo en zona de descenso.

El arquero del seleccionado argentino tuvo una floja respuesta en el primer gol rival, convertido por Gabriel Jesús a los 30´ por un rebote de "Dibu". Pero luego se lució con varias atajadas para sostener a su equipo, que marcó el empate a quince minutos del final, pero luego lo perdió con gol de Gabriel Martinelli a los 77. Emiliano Buendía fue titular pero no pudo influir en el juego y fue reemplazado a los 72´.

Con otras expectativas y un pésimo arranque de temporada (tres puntos sobre quince jugados, cuatro derrotas), el entrenador Steven Gerrard quedó "en la cuerda floja". Encima, el próximo sábado a las 13.30 su equipo recibirá al Manchester City de Halaand.

El DT lo admitió tras el partido en sus declaraciones, y subrayó la importancia de lograr un buen resultado el próximo sábado ante Manchester City.

“Estoy preocupado, por supuesto que sí”, señaló Gerrard, de 42 años y quien hizo casi toda su carrera en la Premier en el Liverpool (504 partidos y 121 goles) antes de culminar en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

“Si me parara aquí y dijera que no me preocupa la situación, creo que me mirarías como si fuera de un planeta diferente”, le dijo Gerrard a un periodista que le preguntó su estado de ánimo al ver al equipo anteúltimo con tres puntos sobre 15.

“Estoy siendo honesto y crítico conmigo mismo. Haré mi trabajo lo mejor que pueda. Daré un paso al frente y asumiré la responsabilidad lo mejor que pueda. Mostramos carácter y compromiso y aguantamos a veces, pero si seguimos fallando en áreas clave, seguiremos concediendo goles”, puntualizó Gerrard en declaraciones reproducidas por la BBS Sports.

El sábado venidero, por la sexta fecha de la Premier, Aston Villa jugará como local en Birmingham ante el poderoso Manchester City, del ex River Julián Álvarez y el noruego Erling Halaand, quien suma nueve tantos en cinco cotejos.