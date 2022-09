Con la baja de Pisano, Aldosivi entrenó en el "Minella" antes del trascendental partido con Sarmiento

Por primera vez en varios años, el plantel profesional de Aldosivi pudo entrenar en el estadio José María Minella, escenario donde necesita hacerse fuerte de local y recibirá el próximo sábado a Sarmiento de Junín, desde las 15.30, en un duelo clave para la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará a puertas cerradas, nuevamente, por decisión de Aprevide. Y será arbitrado por el polémico Fernando Espinoza, protagonista de un penal no sancionado ante Boca a favor de Atlético Tucumán el último fin de semana.

Con ensayo de fútbol y ejercicios tácticos, Leandro Somoza dirigió la práctica y ya perfila el equipo titular, que tendrá la baja por lesión del atacante Matías Pisano. De no mediar inconvenientes, su reemplazante será el colombiano Juan Manuel Cuesta Baena, autor del gol del triunfo ante Vélez y de buenos pasajes cada vez que ingresó. En tanto, desde hace una semana ya entrena el lateral Ian Escobar, con un casco protector luego del fuerte golpe en su cabeza ante Lanús. Podría ser convocado, aunque todavía no estaría para jugar los 90 minutos.

Un posible once sería entonces con José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laquidain; Ezequiel Schelotto, Leandro Maciel, Emanuel Maciel y Tomás Martínez; Cuesta Baena y Martín Cauteruccio.

Aldosivi entrenará este viernes por la mañana en su predio deportivo y luego quedará concentrado.

Luego de semanas difíciles para el plantel por la agresión sufrida el pasado 11 de agosto con los vehículos incendiados en el predio deportivo, el equipo deportivamente lleva tres partidos sin derrotas, con una victoria y dos empates. Todavía en zona de descenso, el sábado tendrá un duelo vital ante un rival directo como Sarmiento. El "Tiburón" hoy está 27° en los promedios, con un coeficiente de 1,076, mientras que los juninenses están 25° con 1,118, pero dividiendo por tres torneos, y no cuatro como los marplatenses.

Una deuda pendiente para Aldosivi es salir airoso, sacar beneficio, de estos partidos ante equipos de su calibre. en este torneo, perdió ante Patronato de Paraná y Godoy Cruz, y empató con Platense como local. Y más adelante jugará verdaderas finales ante Central Córdoba en el Minella (hoy 3 puntos encima), Arsenal y Barracas Central.

Aldosivi convocó a Agrupaciones oficiales

Con motivo de la restricción de acceso de público vigente para nuestra institución informada por Aprevide, a raíz de los hechos de violencia de público conocimiento, el Club Atlético Aldosivi convocó a las agrupaciones oficiales conformadas por socios activos en representación de la masa societaria de la institución, a una reunión informativa en las instalaciones del club.

Durante la misma, la dirigencia explicó que se encuentra en constante diálogo con el mencionado ente, para revertir dicha restricción. En un comunicado oficial, el club explicó: "Si bien las decisiones no dependen de nuestra institución, asumimos el mayor compromiso para solucionar esta situación de manera satisfactoria y poder lograr el regreso del público a la cancha. No obstante, reiteramos que no depende del club dicha decisión, pero nos encontramos trabajando para poder recibir a nuestra gente, a la mayor brevedad posible. Agradecemos a todos la comprensión y esperemos pronto vernos siguiendo a nuestro equipo en el campeonato de primera".