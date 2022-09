Peñarol debutará el 6 de octubre y como local

Peñarol de Mar del Plata tendrá su debut en la Liga Nacional 2022/2023 el jueves 6 de octubre como local de Ciclista Olímpico, de acuerdo al anuncio oficial del Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC), que confirmó el fixture de las primeras dos semanas de la temporada.

El nuevo equipo de Adrián Capelli, con una base y refuerzos, enfrentará en el "Islas Malvinas" al conjunto de Leonardo Gutiérrez. Una semana después, el jueves 13, comenzará su primera gira ante La Unión de Formosa, el sábado 15 ante Regatas de Corrientes y el lunes 17 ante San Martín de aquella provincia. El retorno al "Poli" será el jueves 20 ante San Lorenzo. El club "Milrayitas" está vendiendo los abonos de temporada hasta el 15 de septiembre con importantes promociones.

Mar del Plata, además, será sede de la Copa Súper 20 una vez que concluya la primera fase. Se desarrollará los días 10, 11 y 12 de febrero de 2023.

El partido inaugural será el miércoles 5 de octubre, con el cruce entre Instituto de Córdoba frente a Independiente de Oliva, a disputarse en el Ángel Sandrín del club albirrojo. Duelo de cordobeses para abrir la nueva temporada, con el último campeón y defensor del título de La Liga, enfrentándose al campeón y recientemente ascendido desde La Liga Argentina. Al día siguiente, el jueves 6, se disputará cuatro partidos y desde ese momento irán saltando a la cancha los diferentes equipos para hacer su participación.

Del 7 al 15 de noviembre habrá un receso por la ventana FIBA, que será la quinta de los clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo 2023 y donde la Selección Argentina competirá buscando la clasificación. Al abrirse la posibilidad de convocatoria por parte de jugadores de sus respectivas selecciones, ya fuesen argentinos o extranjeros, se realizará un breve parate de una semana en el torneo. La actividad se retomará el miércoles 16, entrando en el tramo final de la primera fase para terminar de definir dicha instancia hasta el 22 de diciembre, cuando se jugará la última jornada antes del receso por las fiestas navideñas.

Un punto a importante será que, previo al receso, se disputará la Súper Copa de La Liga, la cual la jugarán Instituto de Córdoba (campeón de la temporada 2021/22) y Quimsa de Santiago del Estero (campeón del Súper 20 2021). El evento se disputará el 22 de diciembre y se desarrollará en el Mega Estadio ‘4 de Junio’ de Puerto General San Martín (Iguazú 1183 – Puerto General San Martin, Santa Fe). El escenario es un espacio cubierto utilizado para múltiples actividades y cuenta con una capacidad de 4000 espectadores.

Los primeros partidos de Peñarol

Jueves 6-10 Peñarol vs. Ciclista Olímpico

Jueves 13-10 La Unión de Formosa vs. Peñarol

Sábado 15-10 Regatas (Corrientes) vs. Peñarol

Lunes 17-10 San Martín (Corrientes) vs. Peñarol

Jueves 20-10 Peñarol vs. San Lorenzo