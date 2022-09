Video: la felicidad de "Manu" Ginóbili al recibir de sus hijos el saco naranja del Salón de la Fama

A horas de su ingreso definitivo al Salón de la Fama de la NBA, el bahiense Emanuel Ginóbili vivió un emotivo momento este viernes, al ser condecorado con un anillo y recibir por parte de sus tres hijos el clásico saco naranja que se entrega a los privilegiados en ingresar al selecto grupo de exjugadores. Hoy, desde las 20 y por la señal de DirecTV, "Manu" será homenajeado en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts. .

Pero ayer, en “El Teatro Cabaret” y ante 400 espectadores, entre ellos Oscar "Huevo" Sánchez que viajó desde Mar del Plata, Fabricio Oberto, "Pepe" Sánchez y Luis Scola, Ginóbili vivió un emotivo momento. Recibió un anillo personalizado y el clásico saco naranja por parte de sus tres hijos, Nicola, Luca y Dante.

Luego, habló ante la audiencia, con su clásico sentido del humor y profundidad, y dejó las siguientes frases destacadas:

-"Es irreal estar en este momento. Uno no crece en la Argentina esperando que va a llegar a este lugar. Vengo de una ciudad chica en Argentina, en la que se habla mucho de básquetbol. Mis logros más importantes son los logrados en forma colectiva. No tengo MVPs y todos esos reconocimientos, así que estoy acá por haber formado parte de grandes equipos. Es increíble".

-"Michael Jordan era mi ídolo indiscutido de la infancia. Pero cuando se convirtió en tan popular, elegí otro equipo, a los Warriors. Y es un placer compartir esta ceremonia con Tim Hardaway, que fue una referencia. Todo esto trae presión, responsabilidad, nervios. Pero ya pasó, preparé mi discurso, mis invitados llegaron, ahora a disfrutar de todo. Será como una reunión de amigos".

-"Creo que ahí en un momento, en el 98, 99, 2000, cuando empezaron a pasar cosas que no esperaba y me salían en el juego, donde empecé a notar que había algo distinto, que había una marcha más. Y después se fue intensificando hasta 2005, 2006, que fue mi pico. Así que hasta ese momento estaba medio trabado con el tema. Sentía que no podía ganar nunca, que jugaba bien pero que no podía hacer que mi equipo ganara. Hasta que me destrabé”.

-"En cuanto al goce y al disfrute de este evento, de entrada, no bien me dijeron que entraría en el Hall of Fame, no lo disfruté tanto. Había que hacer el discurso, empecé a recibir mensajes, invitaciones... Uno quiere agradecerle a todo el mundo, porque realmente uno siente un agradecimiento infinito. Entonces eso me genera una cierta presión. En las últimas 24 horas, desde el momento de llegar acá, empecé a disfrutarlo mucho más”.

-"Hay un vínculo entre todos los jugadores hispanohablantes de la NBA, a pesar de la confrontación y que sean rivales. Sobre todo con los sudamericanos que han llegado a la NBA uno trataba de acercarse y de charlar un rato. Trash talk (una suerte de insulto o charla basura) no hice en mi vida, nunca fue lo mío. Traté de hablar lo menos posible dentro de la cancha, sólo con hechos y con mis compañeros”.

-"No hubo un premio individual que no los haya tomado como de equipo. Cero. Del sexto hombre, al All-Star Games, cada vez que pasó algo de eso es porque mi equipo se destacó. Yo estoy acá, exclusivamente, porque los San Antonio Spurs ganaron los cuatro anillos, porque la selección argentina ganó tres medallas, una dorada. Estoy acá por las virtudes de mis equipos y lo tomo de la misma manera. Lo otro era más San Antonio [el retiro de la camiseta, en marzo de 2019], esto es carrera en general y no hay forma que lo que pasó en estos años con la selección argentina no fuera premiado. Lo tomo así”.

"¿Si estoy conforme con el lugar que ocupa el básquet en el país? No sé qué decirte. Si estoy conforme o no, está donde tiene que estar. No, no..., ni siquiera es mi responsabilidad. Si a la gente le gusta el deporte, está. Si le gusta más el fútbol, está ahí. O el tenis, o el rugby. Hay una generación que puede empujarlo, tuvimos momentos de rating muy alto, pero después vuelve adonde tiene que volver y pasa en todos lados. Pudimos haber generado un auge en algún momento, como por ahí Vilas en el tenis o el que sea, pero después vuelve adonde tiene que estar. Y para cambiar eso radicalmente tiene que haber un trabajo serio, de raíz, que nunca va a pasar en nuestro país”.