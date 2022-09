El "13" fue de la suerte para Alvarado

Y el día menos pensado, Alvarado ganó. Después de 12 partidos sin conseguir los tres puntos, con muy flojas actuaciones, lejos de casa, en un "Omar Higinio Sperdutti" que parecía inexpugnable, donde Deportivo Maipú sólo había perdido un partido en la temporada, ahí fue a plantarse el "torito" y se trajo tres puntos de oro, con un gol de Facundo Pons, el "9" tan criticado, al que le costó todo todo el torneo, que metió un tanto agónico sobre el final para traerse un punto de Puerto Madryn y que selló el 1 a 0 para que Rubén Darío Forestello logre su primer triunfo en el banco albiazul y el conjunto marplatense tome un poco de aire en la lucha por el descenso, cuando restan cinco fechas para el final de la Primera Nacional.

Que domingo ideal para Alvarado. Eligió para despertarse el día en que su principal página partidaria, El Gigante del Interior, cumple 14 años de vida. Y fue un triunfo gigante. Que le permite alejarse de los últimos puestos, poder festejar algo propio y no solamente de los resultados ajenos, pero si el lunes en Sacachispas-Flandria recibe otra mano, no le vendría nada mal. Y encima, llega envalentonado de cara al trascendental choque del sábado a las 17.40 ante Quilmes en el “José María Minella”.

Cambió por completo la cara el equipo de Forestello, salió parado más adelante, presionó arriba y sorprendió con un remate de Malagueño que Rehak sacó de manera formidable del ángulo derecho. La defensa respondió con solidez y el medio estuvo muy atento para no dejar espacios a un equipo que pelea por el reducido. De todas maneras, el partido no fue un cúmulo de buenas ideas, el local no tuvo claridad y el “torito” se sintió cómodo en el desarrollo, esperó sus oportunidades y salió rápido. Solís definió mordido y desviado en una buena contra, el arquero se lució ante un frentazo del exBoca y un buen disparo de Ihitz para ahogar el grito. Del otro lado, Pedro Fernández mostró seguridad ante cada intento, sobre todo remates de media distancia, que el “1” controló con autoridad después de que pasaran entre varias piernas.

Lo que merecía desde el juego, Alvarado lo consiguió en una pelota parada. El centro que cayó en el área, un defensor peinó en el primer palo y Facundo Pons metió precisión, terminó en el fondo del arco y fue muy festejado por el “goleador” y el banco de suplentes visitante. Para el dueño de casa fue un duro golpe y le costó recuperarse, apenas avisó con un derechazo del marplatense Damián De Hoyos que se fue cerca del caño derecho.

Como era de esperarse, en la segunda mitad, había que aguantar. Y lo hizo, sin demasiados sobresaltos hasta los instantes finales. A Forestello no le tembló la mano para reagruparse, Irazoque reemplazó a Ramos para reforzar el juego aéreo y aprovechó la falta de ideas del local, que jugó más apurado que pensante. Ni poniendo jugadores de vocación ofensiva, encontró la forma de llegar al arco de Fernández que, cuando lo llamaron apareció, como casi siempre, en toda su dimensión para tapar el mano a mano de Santiago González. En los últimos minutos, con empuje y pelotazos, se reforzó el aguante, y Mieres demostró que era el día de Alvarado al evitar el empate sobre la línea. Fue triunfo y festejo, fue alegría, fue despegue. Un triunfo gigante para aferrarse a la categoría.

Síntesis

Deportivo Maipú (0): Gonzalo Rehak; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Felipe Coronel y Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Fausto Montero, Michael Pierce y Álvaro Veliez; Santiago González y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara.

Cambios: ST 15’ Luciano Herrera y Agustín Manzur por Pierce y Moyano, 25’ Matías Persia por Ferracutti y 35' Luciano Ortega y Luciano Vera por Montero y Eggel.

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Francisco Mattia, Alan Robledo y Nicolás Ihitz; Matías Rodríguez, Franco Malagueño, Ariel Chávez y Nazareno Solís; Jorge Luis Ramos y Facundo Pons. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 17’ Agustín Irazoque por Ramos, 25’ Marcos Astina por Rodríguez, 40'Victorio Ramis y Nahuel Menéndez por Pons y Ihitz.

Goles: PT 35’ Pons (A)

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Cesar Ceballo.

Estadio: “Omar Higinio Sperdutti”.