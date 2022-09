Pepe Cibrián: "No entiendo por qué hay un ánimo de guerra civil"

Luego de la etapa más dura de la pandemia, Pepe Cibrián disfruta del renacer de la industria cultural, en la que el teatro goza de una gran convocatoria. Drácula, el espectáculo que creó junto a Ángel Mahler hace treinta años, es un claro ejemplo, con una exitosa gira por todo el país y el desembarco en el Movistar Arena en octubre: "Hemos hecho muchas obras maravillosas, hoy le toca a Drácula y el año que viene será con Calígula, que es mi obra más emblemática y cumple 40 años".

Lejos de dormirse en los laureles, está preparando Dorothy, un nuevo musical en el que se subirá a las tablas para interpretar al Mago de Oz. "La oferta de obras en Buenos Aires es muy buena y maravillosa", celebró en una entrevista en Pasa Montagna, por Radio Rivadavia 90.1 FM. "La gente está con muchas ganas de ir al teatro y salir", agregó.

Pero en contraposición con su gran presente laboral, Cibrián se mostró preocupado por la situación de la Argentina: "La realidad del país la vivo de manera muy triste. No entiendo por qué hay un ánimo de guerra civil". "A nadie le importa nada y nuestro gobierno nos gobierna a todos y siento que se viene un desmadre", señaló.

"Me destroza el enfrentamiento que está ocurriendo entre argentinos, el hambre, la inseguridad y el éxodo del país", continuó y se mostró preocupado por la gran cantidad de jóvenes que imaginan su futuro fuera del país: "Me duele mucho que la gente se quiera ir, yo amo Argentina", insistió y aseguró que "todos los gobiernos han sido poco estadistas". "Construyen una sociedad sin cloacas, no piensan en el bienestar de la gente", planteó.