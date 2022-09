La "Roja" cumplió el objetivo y está en la semi del Argentino A Sub 16

El Seleccionado Sub-16 de Mar del Plata comenzó perdiendo ante Litoral y pudo darlo vuelta para ganar 2-1 en el último cotejo de la fase regular metiéndose en las semifinales del Argentino “A” que se desarrolla en Buenos Aires. El primer objetivo del Seleccionado Marplatense Sub-16 se alcanzó con creces.

El último paso de la fase regular, debía darlo ante Litoral con dos resultados que lo dejaban en la próxima instancia. Sin embargo, el partido comenzó adverso con un gol de corto a los 5 minutos de juego, a través de Josefina Pinto. Lejos de desesperarse, la “Roja” siguió trabajando en su juego hasta llegar al empate. Ese gol, nuevamente en jugada fija, lo anotó Florencia Rodríguez y empezó a generar una ilusión distinta porque ya estaba alcanzando las semifinales con ese 1-1.

Conscientes de que no se podían confiar ni apoyar en eso, fueron por más. A los 3 minutos del tercer cuarto, llegó el 2-1 para dar vuelta el partido y lo marcó Lola Segovia que de a poco también se transforma en una de las goleadoras del equipo marplatense. Cuando sonó la chicharra final, el objetivo de las primeras dos jornadas ya se había alcanzado. Mar del Plata está entre los cuatro mejores equipos del país en la categoría, pero la historia no termina allí.

Este sábado, desde las 18, tendrán que jugar la semifinal ante Buenos Aires. El local es serio candidato y ha ganado por goleada los 3 partidos de la fase anterior por lo que las marplatenses aspiran a dar el golpe del certamen.

Resultados – Viernes

Mar del Plata 2 - Litoral 1

Mendoza 4 - Entre Ríos 2

Salta 0 - Buenos Aires 5

Córdoba 4 - La Pampa 1

Posiciones finales

Zona “A”: 1° Buenos Aires 9 ptos, 2° Córdoba 6 ptos, 3° Salta 3 ptos y 4° La Pampa 0 ptos.

Zona “B”: 1° Mendoza 9 ptos, 2° Mar del Plata 6 ptos, 3° Litoral 3 ptos y 4° Entre Ríos 0 ptos.

Cronograma – Sábado

10 hs. – 5° al 8° Puesto – Salta vs. Entre Ríos

10 hs. – 5° al 8° Puesto – Litoral vs. La Pampa

18 hs. – Semifinal – Buenos Aires vs. Mar del Plata

18 hs. – Semifinal – Córdoba vs. Mendoza