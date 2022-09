Alejandro Carotenuto: "Es un equipo histórico"

Luego de haber conseguido en menos de un año el segundo Nacional A de Handball para el Club Once Unidos con el mismo plantel, 0223 tuvo un mano a mano con Alejandro Carotenuto, entrenador del equipo de Juveniles del conjunto de Parque Luro quien charló de todo, sus inicios, la etapa de jugador y también sus experiencias con el Beach Handball.

Por Lucas Currá (especial para 0223)

La vida del "Turco" Carotenuto cambió en los últimos 12 meses. Después de sacrificar muchas horas como jugador y unos cuantos viajes como entrenador, se convirtió en el técnico más ganador de la Asociación Atlántica de Balonmano, sumando medallas de Oro con varios equipos, masculinos, femeninos, cadetes, juveniles, mayores y todavía parece que falta lo mejor. "Jugué algunos deportes de chico, en mi adolescencia compartía con fútbol, llegué a handball por la escuela (Colegio Illia), en donde había un taller de ese deporte, el profesor era Bruno Puente (hoy coordinador del Club Once Unidos), nos invitó, fuimos con un par de amigos a probar, a divertirnos y se terminó transformando en un hobby para siempre". Carotenuto remarca que "al haber contacto es entretenido el deporte, también los cambios ilimitados como en el básquet lo hace distinto, que se puedan hacer muchos goles hace que cada chico tenga su lugar, sea participativo, es atractivo para los que comienzan a jugar al handball".

La explosión en Once Unidos llegó "después del Mundial Juvenil 2011, el club abrió la disciplina, así que nos trasladamos acá los que estábamos en Illia, ahí nos llamó Bruno Puente y en 2012 ya arranqué siendo entrenador. Costó al principio pero siempre fue en crecimiento, estábamos contentos porque presentábamos categorías, después por ganar títulos, que chicos lleguen a la Selección Argentina y ahora disfrutamos ganando Nacionales. Al principio empecé entrenando para darle una mano a Bruno, al mismo tiempo estudiaba Educación Física, pero no tenía la proyección para ser el entrenador que soy hoy en día, fue raro pero me fui acostumbrando y voy perfeccionándome día a día".

Este 2022 se cumplen 10 años de sus comienzos como coach y opina que "logré cosas que nunca imaginé, creo que la clave fue el respeto de todos los jugadores que tuve, no una amistad pero si mucho respeto, nos sentíamos cómodos así, hoy si soy amigos de chicos que empecé a entrenar a los 18 años, ellos siempre están presentes".

A la par de su "carrera" como entrenador, Alejandro sigue jugando todas las semanas para su club, en donde divide sus horas de entrenamiento para sus dirigidos y la preparación para jugar todos los fines de semana. "La etapa como jugador la tomo más relajada, disfrutándola, jugando con chicos que entrené, este año jugamos la Final de Mayores que fue Once Unidos A contra Once Unidos B, me senté a ver el partido y no jugué, antes sólo pensaba en jugar finales, hoy me preocupo que nadie se lastime, me preocupo por ganar, pero ese trabajo lo hacemos en la semana".

Su vínculo con la Confederación Argentina recuerda que fue casualmente "con el Beach Handball, fue la primera que me abrió las puertas de la CAH, en 2016 se armaron Centros de Detección de chicos, viajamos a un Panamericano en Venezuela y así comenzó este camino, fue el primer paso de los chicos que después ganaron medallas en Buenos Aires 2018". Pero no terminaría su legado, sino que continuó con un segundo proyecto: "Originalmente era para los Juegos de Dakar 2022 (que se suspendió por la pandemia), se coronó este año con el Centro Sur, en donde no pudimos en la final, luego medalla de oro en los Odesur de Rosario y lo culminamos con el Mundial en la Isla de Creta en Grecia, fue un sueño minuto a minuto, una locura todo".

Días atrás en Villa María, Córdoba, el equipo de Juveniles de Once Unidos volvió a ganar un Torneo Nacional de Clubes A, luego de que en octubre del 2021 había hecho lo propio con la categoría Cadetes, siendo el primer título en un certamen A para Asabal. "Es la frutilla del postre después de dos o tres años de trabajo, los mismos 16 que habían ganado el año pasado, el mismo cuerpo técnico, teníamos una comodidad que nunca lo había visto en un torneo, no hubo nervios o si los tuvieron se disimularon muy bien. Es un equipo histórico, el año pasado logramos el primer Nacional A para un club de Asabal, desde el 93 que un club que no sea de Femebal salía campeón en Juveniles, el equipo que se formó va a tardar mucho en que se repita, es muy difícil de igualar el nivel que tuvieron, fuimos muy superiores a todos los equipos que se cruzaron".

Pero no sólo juega y entrena a hombres, desde hace unos años también comenzó con las mujeres y en poco tiempo logró, a finales del 2021, que por primera vez en la historia el equipo de las Mayores de Once Unidos saliera campeón. "Con las chicas fue del grupo que más aprendí, incluso ellas me dejaron más a mi que yo a ellas, no estaba acostumbrado a dirigir mujeres, en el club no hubo un proceso de las chicas pensado. Los últimos años se le dio más importancia a las chicas que subían de inferiores, con la base de las más grandes y así el equipo funcionó, se cambió la mentalidad de estamos terceras cómodas, dimos ese paso de ganarle a Punto Sur (hoy La Cantera), que fue el equipo que marcó una era. Ganamos la liga tres fechas antes, el fin de año fue una alegría, con los varones, con los juveniles, recuerdo ese día como uno de los días más felices en este club".

La historia ganadora del "Turco" Carotenuto parece no tener un techo y todavía le queda para el 2022 disputar el Argentino de Cadetes en Neuquén con Atlántica y en diciembre por primera vez entrenará a un equipo en el Nacional A de Mayores, cuando las chicas viajen a San Luis para continuar su camino.