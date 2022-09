Shakira habló tras su ruptura con Piqué: "A veces siento que todo esto es un mal sueño"

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué fue uno de los momentos más conmovedores del año y una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. El futbolista se ha mostrado en los últimos meses con su novia, mientras que la cantante ha mantenido un perfil más bajó, hasta ahora, que en una entrevista para Elle, brindó detalles de como está viviendo toda la situación.

“Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasándolo, porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, admitió.

Shakira denunció que los paparazzis están acampando fuera de su casa y que no puede estar tranquila con sus hijos, excepto dentro de su hogar. “Es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, reflexionó.



“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”, continuó.

La cantante señaló que los medios han tratado la situación como "un circo total". A su vez, manifestó sentirse decepcionada con la prensa porque sintió que se vulgarizó "“algo tan sagrado y especial como pensé que era la relación que tenía”. “Ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar”, agregó.

“Y todo esto mientras mi papá ha estado en la Unidad de Cuidados Intensivos, y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”, expresó con dolor.

Shakira junto a sus dos hijos

Para poder superar la relación, la artista confesó que su refugio se encuentra en la música: “Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida., dijo entre risas.La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”, señaló Shakira, remarcando que no quiso dar detalles de como fue su separación con Gerard Piqué, aunque no descartó hacerlo en un futuro.

Shakira y Piqué junto a sus dos hijos

A su vez, la colombiana reveló que tuvo que ceder cosas de su vida para que la dinámica familiar funcione, dejando su carrera en un segundo plano. “Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar”, expresó contundente, lejos de reprocharse, aseguró que todo lo hizo como un acto de amor.



A diferencia de Piqué, Shakira no se mostró dispuesta a formar una nueva pareja: “Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”, cerró la entrevista.