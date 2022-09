El día que el Teto Medina aseguró "encontrar el camino" en el centro para adictos

El Teto Medina quedó detenido esta mañana por presunta reducción a la servidumbre, explotación laboral, estafa y asociación ilícita en un centro de asistencia para adictos. El conductor de televisión fue arrestado junto a otras 16 personas que trabajaban en el centro terapéutico. La justicia lo acusa de haber usado su fama y perfil mediático para captar víctimas.



En mayo, el artista había brindado una entrevista al Canal Doce de Córdoba en la que relató como superó su adicción a las drogas y reveló en aquel entonces que se había recibido hace dos años de operador socioterapéutico especialista en adicciones. El presentador explicó que su tarea consistía en dar charlas motivacionales a sus pacientes "explicándoles a los chicos que se puede salir adelante”.





“Las adicciones no son solo a las drogas, sino también al alcohol, el juego, personas, redes sociales, Internet o el teléfono. Lo que hago es tratar de sacarle el estigma al chico que está sufriendo una adicción y no se anima a decirlo por vergüenza, o decirle a la familia que lo tiene que acompañar y no marginarlo. La persona que lo padece no la pasa bien”, explicaba en aquel entonces el Teto Medina.



A su vez, recordó su historia personal: “Yo la viví, me hago cargo y soy un tipo feliz. Yo le digo a todo el mundo que me equivoqué pero soy feliz porque encontré un camino donde puedo transmitir ese mensaje. A mí me acompañó gente que adoro y me dio una caja de herramientas que yo ahora estoy traspasando a estos chicos”.



También aseguró que su presencia atraía a los internados y empatizaba con ellos a través del humor.



Marcelo "Teto" Medina quedó detenido esta mañana mientras se encontraba en su casa en Palermo. El artista fue trasladado hasta el partido de Berazategui, donde será indagado.