Alvarado sigue siendo Nacional

Objetivo cumplido para Alvarado. Lo que no pudo conseguir por mérito propio el domingo en su visita a Mendoza, llegó este lunes cuando Sacachispas como local cayó 2 a 0 frente a Deportivo Morón y no habrá dos equipos con posibilidades de alcanzarlo en la tabla de posiciones. Un desahogo después de una temporada difícil y muy lejos de las expectativas.

El "torito" se sacó un peso enorme de encima. Una situación que se complicó sobremanera y que se empezó a acomodar con el triunfo ante Deportivo Maipú como visitante y que le dió tranquilidad en el 3 a 0 sobre Quilmes en el Minella. Pero hasta que los números no dieran, no se podía respirar con tranquilidad.

Y el 0-2 de Sacachispas como local, dió lugar a ese puño apretado no de festejó, pero sí de desahogo, de descarga, de largar esa mochila que pesaba fuerte en las espaldas. El "Violeta" se quedó con 27 unidades y no podrá llegar a los 35 que tiene el conjunto de Forestello. Además, Flandria (29) y Tristán Suárez (31) juegan entre sí en la próxima jornada y, por eso, los dos no podrán igualar la línea de los marplatenses y eso es lo que terminó de garantizar la permanencia, más allá de lo que pase con Santamarina está noche.

De esta forma, Alvarado recibirá el sábado a las 15.05 a Ferro Carril Oeste con todo definido, liberado, en la despedida de su gente de la temporada, sabiendo que el año que viene está obligado a realizar una mejor campaña y que la Primera Nacional los volverá a encontrar.