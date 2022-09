Supersol, tras lanzar su nuevo single: "Siempre vamos por más"

Desde que se configuró su formación oficial, hace casi 5 años, Supersol sólo ha crecido. La banda marplatense pasó de ser un proyecto para que sus integrantes hallaran un espacio de creación que les permitiese abstraerse de sus vidas cotidianas, a consumar un grupo que ya tiene cuatro trabajos de estudio, material fílmico de interesante repercusión y varias presentaciones en distintos escenarios del país.

Como si fuera poco, todo eso ocurrió mientras en el medio al menos un año de pandemia frenó sus altas expectativas y múltiples intenciones. Pero la marcha, aunque más lenta, no se detuvo nunca y Supersol siguió creando aún en los momentos más difíciles de 2020 y 2021. Ahora, a mediados de 2022, se ven los frutos de tanto trabajo -a distancia y en conjunto dentro de distintas salas de ensayo-, con el lanzamiento de "Establishment", su nuevo single, que incluyó a la par un jugado y producido videoclip.

En diálogo con 0223, Bruno Verdenelli -voz y guitarra del grupo- y Juano Spinato -bajista-, hicieron un análisis de lo acontecido con el grupo, describieron las sensaciones que les causa este presente y revelaron sus objetivos para el futuro.

-Vienen de tocar en Carnal, un lugar pequeño muy concurrido en Palermo en el que suelen presentarse figuras de la música nacional. Y lanzaron el nuevo single, con video incluido y mucha producción. ¿Sienten que están en el mejor momento como grupo?

Bruno: -Yo creo que sí. Con el paso del tiempo hemos madurado en muchos aspectos, ya sea en lo que tiene que ver con la composición y el proceso creativo, junto con la producción de las canciones, como en lo que hace a la organización de una banda que es casi lo más complejo que puede existir en una sociedad (risas).

Juano: -Creo que es un poco así, más allá del chiste que hace Bruno. A la mayoría de los grupos en general lo que les termina afectando es la organización y el compromiso, algo que en Supersol por suerte nunca nos faltó y que incluso llegó a suplir muchas otras carencias en determinadas etapas. Hoy podemos decir que estamos felices de lo que logramos y queremos hacer más cosas. Siempre vamos por más.

Supersol tocó en Chauvin a sala llena.

-Eso que dicen pareciera notarse en "Establishment". Tanto la canción, con mucha producción y calidad de sonido, como el video los muestran como muy plantados en su idea. ¿Cómo creen que recibirá el público esta nueva obra?

Bruno: -Bueno, lo que pasa con las canciones o los videos, o ambas, una vez que salen a la luz no depende mucho ya de uno. En estas últimas dos semanas, siempre que alguien nos hizo comentarios al respecto, fueron positivos. La gente allegada se sorprende por el nivel al que llegó la banda, y hasta nos felicitaron por el nivel actoral, aunque no en todos los casos (risas).

Juano: -El Presidente se roba el video (risas). Hablando en serio, ya habíamos experimentado esto de actuar en los videos pero esta vez laburamos con gente fuera de cámara que es de primera. Los chicos de BURJ, la productora, Antonio Torres y Leo Pino, nos conocen mucho y saben llevarnos para sacarnos lo mejor. En el caso de Antonio, incluso fue él el que nos grabó y produjo el tema, como hicimos en los trabajos anteriores. Creo que eso se nota, son expertos y eso ayuda mucho.

Bruno: -Y también el laburo de Jess De La Fuente, que empezó a trabajar como manager de la banda y en las redes sociales, como el de Toti Suárez que es nuestro sonidista hace ya un tiempo... Es como que se arma un equipo y con la buena voluntad y predisposición de todos todo mejora.

-¿Qué buscaron con "Establishment"? Parece una crítica cruda, ¿pero qué hay detrás?

Juano: -Sí, lo es. Si bien nosotros hacemos un tipo de rock pop clásico, podríamos decir, pareciera que esa onda crítica, medio picante y sarcástica que tenía el rock, casi que se fue a otra música ¿no? Como que hoy los que representan eso muchas veces son los de la música urbana, que lo mezclan con la sexualidad, el reggaeton y qué se yo... Pero nosotros teníamos algo para decir sobre el sistema y eso es "Establishment". La música que nos gusta a nosotros que tal vez es la más clásica de las formas del rock cada vez se hace menos, aunque siempre funciona al oído de alguien.

Bruno: -A mí particularmente me encanta el sarcasmo, la ironía... Y no hay nada más representativo de eso que que yo haya aceptado disfrazarme de cura para el video. Creo que eso representa el video, el sistema, como dice Juano: está el presidente, que fue el más fácil de lookear porque Migue (guitarrista de la banda) tiene por ahí un perfil más serio, el sindicalista que es Juano, el general que Tincho (baterista y corista) y el empresario y productor rural que es Ema (teclados y corista). Todos están juntos en un living disfrutando de una velada de whisky en la que se dividen el mundo jugando al TEG. Me parece que no hay mucho que explicar. Hay un cuestionamiento ahí al poder real, que en estos tiempos parece estar todo el día en el tapete pero que eso hace que parezca más complejo de lo que en realidad es. Es un tejido social con mayor acceso a las decisiones que el resto. Bienvenido sea mostrarlo desde el arte, por más que parezca una sátira.

-¿Y después de esto qué planes tienen? Ustedes venían tocando mucho en vivo y grabando cuando vino la pandemia, y ahora parece que siguen la misma línea. ¿Pero hay ideas nuevas?

Bruno: -Siempre hay ideas nuevas y melodías dando vueltas pero en este momento nos vamos a concentrar en tocar mucho en vivo, sobre todo, y salir un poco más de Mar del Plata como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, que hicimos la #giraatlántica en el verano 2020. Estuvimos por toda la costa, en Necochea, Santa Clara, Miramar, Villa Gesell y acá obviamente. Ahora la idea es ir más a Buenos Aires, el conurbano, La Plata, la zona de Tandil, Rosario, Córdoba... Donde nos quieran vamos (risas).

Juano: -Sí, para grabar siempre nos vamos a hacer tiempo, pero nos entusiasmó mucho el fin de semana del 22 y 23 de julio, que fuimos a tocar a Pilar y a Carnal, que hoy en día es donde van todas las bandas populares de Capital que tal vez no tengan tanto público para llenar un teatro grande o un microestadio. Compartimos fecha ahí con los chicos de Autocine que son amigos de allá, en una situación muy parecida a la nuestra musicalmente hablando, y la verdad es que la respuesta de la gente fue muy buena. Y la gente que va ahí es gente que va siempre ahí a escuchar música. Es decir, que sabe lo que quiere. Todos los comentarios que nos hicieron fueron súper positivos y eso entusiasma mucho para lo que viene.

"Buscamos divertirnos", dicen los integrantes de Supersol.

-¿Y qué es lo que viene entonces? ¿Cuál es el objetivo?

Bruno: -El objetivo es siempre el mismo, desde que empezamos: divertirnos. No vivimos de esto, al contrario: hemos gastado mucha plata pero por suerte hoy el proyecto se autofinancia. Y necesitamos eso, esa descarga, ese cable a tierra, por lo que lo hacemos lo más profesionalmente posible... Es que no sabemos hacerlo de otra forma. Así somos nosotros cinco, nos divertimos y como es a conciencia queremos seguir haciéndolo. Y por eso siempre vamos por más como decía Juano. Hace poco tocamos en Chauvin a sala llena. Ahora el 15 de septiembre tocamos en Balcarce y antes de fin de año queremos seguir haciéndolo por distintos lugares para después cuando llegue el verano estar a pleno tocando acá en Mardel y la zona. Mientras tanto nos juntamos, ensayamos, planificamos cosas y así se va pasando el tiempo haciendo lo que nos gusta y nos ayuda a seguir disfrutando.