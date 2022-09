Alvarado no puede levantar cabeza

Son 12 los partidos sin ganar, ¡un montón! Contra rivales de arriba, del medio o los directos en la lucha por no descender, Alvarado no consigue sumar de a tres y su situación es cada vez más angustiante, a sólo cinco fechas del final de la Primera Nacional. Otra vez en el José María Minella, el equipo de Rubén Darío Forestello no le pudo dar una alegría a su gente, sigue bajando escalones en la tabla y sufrirá hasta último momento. Con un buen primer tiempo y una floja segunda mitad, empató sin goles con Nueva Chicago y se retiró entre insultos de su gente.

En el entretiempo Alvarado se fue al vestuario con dos caras diferentes. Una mala, preocupada, porque no podía ganar y era el objetivo primordial. Encima, dejó muchas dudas en defensa y Nueva Chicago tuvo varias opciones concretas para abrir el marcador. Pero como contrapartida, se marcharon con la cabeza en alto, porque a diferencia de otros partidos, el equipo se brindó, empujó, contagió y tuvo sus ocasiones para convertir. El resumen de todo eso, fue un 0 a 0 parcial que no le sirvió a ninguno de los dos, pero que le sentó peor al dueño de casa que era el que tenía mayores obligaciones, en un “José María Minella”, probablemente, con uno de sus mejores marcos en la temporada.

El protagonismo desde el saque inicial fue de Alvarado, pero las mejores ocasiones fueron para la visita. Álvarez probó de afuera apenas arriba del ángulo derecho, Bustamante se encontró una pelota delante del punto penal, definió por debajo de Fernández y Nicolás Ihitz salvó milagrosamente sobre la línea, y otra vez el “7” verdinegro apareció dentro del área y remató de zurda tras un centro atrás de Charpentier y salvó Fernández. A los 14’ llegó el primer aviso de Alvarado con Ramos lejos del área, se acomodó y probó a distancia, pero la pelota reventó el caño derecho de Taborda.

Rodríguez y Solís eran los más desequilibrantes, pero les faltó la puntada final. En la que se juntaron, tuvieron el primero, fue “coquito” de derecha al centro, abrió para el exBoca que entró solo por izquierda, pero su remate, con todo el arco a disposición, salió directo al cuerpo de Taborda que terminó tapando. El juego era de ida y vuelta y tenía dramatismo, los dos iban y dejaban espacios. Antes del descanso tuvieron una por lado: Charpentier le sacó pintura al palo izquierdo de Fernández que sólo atinó a mirar, y Rodríguez probó con un tiro libre lejano que Taborda desvió exigido por encima del travesaño.

Nada de lo que pasó en la primera mitad, se repitió en el complemento. Los dos equipos perdieron claridad a la hora de atacar, el apuro le fue ganando a las ideas y las situaciones que abundaron en los 45’ iniciales, escasearon en los primeros 30 de la etapa final. Alvarado tuvo un remate de Solís que despejó Lettieri sobre la línea y un cabezazo de Ramos que, en buena posición, que fue mansita a las manos del arquero. La visita, nada. Una aproximación, por un amague de Charpentier que casi engaña a Fernández que reaccionó bien en segunda instancia.

Los cambios no le dieron resultado a Forestello, el equipo se fue pinchando y la gente fue tomando efervescencia. Le dio 75’ hasta que se cansó, y después de la media hora sacó el cancionero de protesta para un equipo que no terminaba de responder en la cancha y, otra vez, no conseguía ganar como local. Marcos Astina insinuó con un par de desbordes y centros rasantes que no llegaron a destino. El final fue con la gente alentando y mostrando su descontento por una campaña flojísima que lo deja verdaderamente comprometido y, desde lo futbolístico, con pocas cosas para sacar positivas.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Francisco Mattia, Alan Robledo y Nicolás Ihitz; Franco Malagueño y Ariel Cháves, Matías Rodríguez, Victorio Ramis y Nazareno Solís; Jorge Luis Ramos. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 5’ Gonzalo Lamardo por Malagueño, 21’ Mauro Valiente y Agustín Irazoque por Ramis e Ihitz, y 31’ Agustín Araujo y Marcos Astina por Cháves y Solís.

Nueva Chicago (0): César Taborda; Lucas López, Enzo Lettieri, David Achucarro y Rodrigo Ayala; Franco Bustamante, Leonardo López, Leonel Álvarez y José Luis Fernández; Brian Guerra y Paul Charpentier. DT: Fernando Ruiz.

Cambios: ST 17’ Gonzalo Aguirre por Guerra, 24’ Matías Sosa y Lucas Ortega por López y Bustamante, y 39’ Gastón Espósito por Fernández.

Goles: No hubo.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: José María Minella