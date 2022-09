La odisea de andar en silla de ruedas en Mar del Plata: una tiktoker mostró las dificultades ante la falta de rampas

Flor Santillán, o más conocida como @malditalisiadaok en TikTok, es una influencer, escritora y activista por los derechos de las personas con discapacidad. En los últimos días compartió un video sobre como es transitar por Mar del Plata en silla de ruedas y mostró sus dificultades ante la falta de rampas en las equinas de la ciudad.



"Holis, me voy a hacer las uñas acá en la ciudad de Mar del Plata así que les voy a mostrar un poco el recorrido", comenzó relatando Santillán en el video grabado en la zona del macrocentro. "Empezamos mal, porque no contamos con una rampa en la esquina de casa, así que tengo que bajar por una bajada de autos", continuó la influencer.



Además de la falta de rampas en las esquinas, las pocas que se ven en el video están en muy mal estado, obligándo a Flor a utilizar las trotadoras de las casas o edificios para luego transitar por la calle. Esto implica un alto riesgo para ella y para todos los que tengan que utilizar una silla de ruedas para transportarse. "Uso las bajadas de autos porque no tengo otra opción", explica en el TikTok.



No solo el mal estado de las rampas presenta un gran riesgo, además las personas que se encuentras en la misma situación que Flor deben tomar recorridos más largos, tardando más en llegar a su destino. Como enseña en una parte del video, la influencer se ve obligada a tener que dar toda una vuelta de manzana hasta encontrar una rampa o una bajada de auto que le permita cruzar la calle.





Flor Santillán tiene más de 63 mil seguidores en TikTok y realiza reseñas de lugares calificándolas según la accesibilidad de las mismas (Foto: @malditalisiadaok; Instagram)

"Malditalisiadaok" cuenta con más de 63 mil seguidores en TikTok y su video se llenó de comentarios criticando la poca inclusión y accesibilidad que presenta la ciudad. "Increíble como no incluyan a personas con sillas de ruedas en las veredas. Es un peligro que andes por la calle con los autos", escribió ingidnada una de sus seguidoras.



"La verdad que es muy peligroso yo a veces voy en contramano o en dirección de los autos, pero en ambos casos es muy peligroso. Muchas veces hay gente que te dice 'Che vas por la calle' y es como 'Si ya se que voy por la calle'. Pero no te queda mucha opción", respondió Flor al comentario. "Me caí solo dos veces, hace casi seis años que uso silla. Las dos veces fueron por veredas en mal estado. Una fue antes de entrar a una fiesta, en una subidita de autos y me di vuelta. Y la otra fue por una vereda rota".



Flor Santillán es comunicadora, tiene 30 años, vive en Villa Carlos Paz, Córdoba y a menudo suele visitar Mar del Plata. Se desempeña como Directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria y es vicepresidenta de la Asociación Civil EmpoderAr Córdoba. En sus redes sociales escribe reseñas de distintos lugares de la ciudad y las califica según la accesibilidad que tienen para las personas con discapacidad. En sus artículos, la escritora describe los accesos a los establecimientos, por ejemplo si presentan rampas o si solamente tiene escaleras, como así también la accesibilidad de sus baños y la facilidades o dificultades para circular dentro del lugar. Santillán, luego de escribir sus reseñas, puntúa los lugares en una escala de 1 a 10 "sillitas".



Además de tener una alta actividad en redes sociales, Flor trabaja dando charlas y conferencias de sensibilización sobre Discapacidad. Junto a Santiago Solans, escribieron "Maldita Lisiada", un libro digital que cuenta la historia de vida de la influencer y las dificultades que presentó su vida ante un "mundo hostil para quienes son 'diferentes'". La historia, publicada durante la pandemia, busca fomentar un mundo más inclusivo y comprender que significa la discapacidad.