El insólito y desopilante momento que se vivió en un móvil de C5N

Un hombre interrumpió el móvil de C5N para cantar "All The Things She Said" de t.A.T.u.

Un insólito momento se vivió durante la transmisión de "La voz de la calle", programa de C5N con un móvil en vivo en las calles de Buenos Aires.



Mientras el periodista Lautaro Maislin estaba entrevistando a distintos vecinos para ver que opinaban sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, un hombre interrumpió a una señora que se estaba expresando. "Lo que siento es una indignación terrible que hayan querido asesinar...", estaba diciendo la mujer antes de que aparezca el vecino.



"Hola a todos los quiero un montón", dijo el personaje al aparecer sorpresivamente ante las cámaras. Maislin, sin interrumpir al vecino, le acercó el micrófono y lo dejo cantar "All The Things She Said" de t.A.T.u. "Un beso para todos, pasenla re bien. Están rompiendo todo, pero bueno, sigan sigan, sigan rompiendo, abriendo la mochila, haciendo mierda todo el país, total no saben que son de carne y hueso", sentenció el hombre, que rápidamente se retiró del móvil.



Las risas no faltaron tanto en el móvil como en el piso de C5N. "La voz de la calle es muy amplia", dijo Maislin entre risas, mientras la cara de los periodistas que estaban en el estudio no podían creer la insólita situación que salió en vivo.



El video rápidamente se volvió viral en redes y reconocieron al personaje que cantó ante las cámaras. Según los usuarios, se trata de un hombre que apareció en uno de los videos de Gaspi, un youtuber que se dedica a grabar distintas situaciones que ocurren en las calles de Buenos Aires. En uno de sus episodios, Gaspi se encontró con este hombre, de nombre desconocido, y comenzó a cantar la misma canción que en el móvil de C5N.