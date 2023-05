Pelea y escándalo: abandonó "Argenzuela" en vivo tras discutir con Brancatelli por el policía que mató a un ladrón

Este martes, "Argenzuela" se convirtió en noticia, pero no por haber tenido una novedad sobre Jorge Rial, quien dejó el programa de C5N tras el infarto que sufrió en Colombia y no regresaría por varios meses. Sin el conductor, el ciclo sigue al aire y va rotando a sus panelistas al frente del ciclo, y esta vez le tocó a Diego Brancatelli, que hizo enojar a Paulo Kablan, el especialista en policiales, con quien protagonizó una situación insólita al aire por la que decidió tomó dejar el estudio y no salir al aire en el último bloque.

El debate comenzó por el caso del policía que mató a un ladrón en Moreno cuando le robaba su moto, que en el momento en que salía el programa al aire todavía estaba detenido y acusado de homicidio (luego fue liberado y la carátula podría cambiar). Cuando Kablan habló de la chance de que se tome como una legítima defensa, Brancatelli criticó al efectivo y a todos los que lo defendían, lo que generó un tenso ida y vuelta que terminó con una pausa, pero al regreso Kablan ya no estaba en el panel.

"Hay quienes creemos que hay una Constitución y una justicia que tiene que decidir el futuro de la gente, tiene que dar la voz de alto, llevarlo preso y que la justicia decida, la ley no significa que vos te des vuelta y mates a alguien", dijo Brancatelli en su rol de conductor, criticando a los políticos opositores que defendieron al efectivo y pegándole a su compañero.

"No es una cuestión de creer, no es una religión, es la ley, estás haciendo una interpretación antojadiza que no es lo que se ve, vas a ver lo que va a pasar, la legítima defensa es legítima defensa, lo que parece ser acá, más allá de lo que se argumenta por estas horas, es que puede ser un caso de legítima defensa, es muy fina la diferencia, pero no es un tema de qué país queremos, es la ley", le explicó Kablan.

"Lo vamos a seguir discutiendo", dijo Brancatelli cerrando el tema, pero para Kablan "no hay debate sobre eso". "Dejame debatir si opinamos distinto, permitime no coincidir con eso, después vemos quién tiene razón", le tiró el periodista deportivo, pero su compañero no se lo tomó bien: "Inventate un país", le contestó enojado con su opinión.

Al volver del corte, los espectadores se percataron de la ausencia de Kablan, lo que generó preguntas en las redes sobre lo que podría haber ocurrido. Fue el propio periodista quien decidió brindar una explicación sobre los motivos que lo llevaron a retirarse antes de que finalizara la emisión. “¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier maleducado sin preparación”, indicó en Twitter.

Kablan habló con Laura Ubfal y fue tajante al referirse a Brancatelli: “Me cansó, te discute la información, es buen pibe, pero no quise seguírsela. Le tengo un aprecio personal, pero empezó con nosotros y discute el policial, podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije: ‘Mirá‚ vos no podés estar discutiendo la información’, y me fui”, contó.

Diego Brancatelli dio su versión a Clarín. Aunque no quiso hablar sobre el tema, dijo que resolverá lo sucedido “hablando entre hombres”. "No fue nada, no voy a hacer una historia de una boludez”, señaló.