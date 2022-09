Murió Guillermo Amengual, el dueño de la recordada parrilla Pehuen

El reconocido dirigente deportivo Guillermo "Gori" Amengual, quien también supo ser uno de los dueños de la recordada parrilla Pehuen, falleció en la madrugada de este viernes en Mar del Plata.

La triste noticia fue confirmada por la Unión de Rugby de Mar del Plata, el club que presidía desde abril. "Todos los integrantes de la URMDP hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y amigos", expresaron en la institución que también disfrutó del "Gori" como jugador y entrenador.

"Cada vez que un chico de las infantiles, vista el color marrón y verde, estará presente Gori, hablando con él, enseñándole el ABC del rugby, no solo en el juego sino en los valores que representa", aseguraron, con el mismo dolor, en Mar del Plata Club al despedirlo en las redes.

La salud del Amengual venía en detrimento en los últimos meses después de sufrir un grave siniestro de tránsito que lo dejó con distintas secuelas. El dirigente también supo ser uno de los propietarios de la tradicional parrilla y bar Pehuen, uno de los emblemas de la gastronomía local que se llevó la pandemia de coronavirus. En julio del 2020, después de 30 años de vida, el local cerró.

Por el establecimiento de Bernardo de Irigoyen al 3666 pasó una innumerable cantidad de figuras reconocidas en Argentina, como Charly García, Ricardo Mollo, Ciro, Ricardo Darín, Darío Grandinetti, el 'Pato' Fillol, entre otras personalidades.

La última despedida de Guillermo Amengual se realizó en la tarde de este viernes en Casa Piovano. "Gori Amengual no se va, ni queda espacio vacío. No se va pues siempre estará con nosotros y no habrá espacio vacío, pues todo lo hecho por Gori no solo queda, continúa", aseguraron en Mar del Plata Club.