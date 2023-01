Naza Di Serio rompió el silencio por su romance de Selección con Nico González

La confirmación del romance explotó una bomba que sonó tan fuerte que llegó hasta Italia, donde Nazarena Di Serio, conductora de El Trece y TN, fue vista de paseo con Nicolás González, el delantero de la Selección Argentina. Pero la noticia que dio "Intrusos" no le gustó nada a la novia de Nico, Paloma, quien desde Mar del Plata reclamó que se aclare su situación sentimental con el jugador, y tampoco a la propia periodista, que después de optar por el silencio, recurrió a sus redes sociales para aclarar por qué estaba en Florencia, la ciudad en la que vive el hombre de la Fiorentina.

En "Intrusos" aseguraron que Di Serio estaba iniciando una relación con González, al que ya se le conocían otros romances con famosas, incluso uno con Luciana Salazar. Pampito dijo que los vieron caminando por las calles italianas de la mano, felices, y que había varios testigos de sus salidas con amigos.

Pero la periodista lo desmiente, y apenas pisó nuestro país y se enteró del revuelo que se había armado, porque el delantero tiene novia, usó sus redes sociales para contar su verdad. "Hola gente!! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me cruce a NADIE MAS. Los que me conocen saben como soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre", escribió en su Twitter y lo replicó en su cuenta de Instagram.

“Contamos que Naza Di Serio está de viaje en Europa y estuvo en Florencia paseando y a los besos con alguien que creíamos que era soltero”, comenzó diciendo Pampito en el ciclo televisivo. “Quienes los vieron en Florencia me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales”, había detallado el panelista.

“De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada”, dijo el periodista. Sin embargo, el romance no solo fue desmentido por la propia Nazarena, sino también por Paloma Silberberg, la actual novia del futbolista, quien está de vacaciones en Mar del Plata.