Se robaron una avioneta y se estrellaron a poco de despegar: hay cinco muertos

Cinco hombres murieron al estrellarse una avioneta Cessna 206 que habían robado pocos minutos antes. El fatal episodio ocurrió en Villa Ángela, Chaco, donde los investigadores analizan las cámaras de seguridad para tratar de identificar a las víctimas, ya que por el estado en el que encontraron los cuerpos solo uno de los fallecidos, que fue despedido de la aeronave en el momento del impacto, está en condiciones de ser reconocido por las huellas dactilares. Sospechan, por los elementos que hallaron dentro de los restos de la avioneta, de una banda de delincuentes de Paraguay.

Cerca de las dos de la mañana, autoridades policiales de la comisaría Primera de Villa Ángela fueron alertadas sobre una avioneta que habría caído en el Lote 11, a cinco kilómetros del casco urbano. Cuando la Policía llegó al lugar constató que una avioneta se había estrellado y se estaba prendiendo fuego, por lo que los bomberos debieron intervenir para extinguir las llamas. Al apagarse el fuego, observaron que el accidente había dejado un saldo de cinco muertos. Cuatro fueron encontrados entre los restos de la avioneta mientras que el quinto fue despedido y su cuerpo apareció a metros del lugar. También confirmaron que la aeronave, marca Sessna, era robada y que la habían sustraído del Aeroclub local.

El fiscal Sergio Ríos brindó detalles a Diario Chaco sobre el robo y el accidente de la avioneta. "Lo robaron de un hangar del aeroclub local, barretearon una entrada, también usaron los alicates grandes y de esa manera destruyeron también un sistema de cámaras, pero no pudieron destruir una", dijo el fiscal, quien cree que de esa cámara que no fue alterada podrían tener la imagen de las personas e identificarlas si es que actuaron a cara descubierta.

Además, aseguró que la avioneta solo se desplazó apenas 7 kilómetros: "En un campo estaban dos peones, sintieron que les pasó muy cerca el avión, vieron que, en palabra de ellos, "iba boqueando, tosiendo" eran las 2:08 de la mañana, llamaron al 911 y dijeron "se cae se cae", ahí pegó el avión contra el suelo".

Una vez que la avioneta se estrelló transitó 250 metros, explotó y se incendió. "Las partes se desparramaron en un radio de 100 kilómetros a la redonda, en un trayecto de 250 metros de largo destrozándose por completo. No quedó nada, donde era la cabina solamente había cuatro cuerpos imposibles de distinguir uno de otro, totalmente calcinados y un quinto fue despedido del avión", reveló Ríos.

Sobre la identidad de los ocupantes dijo que aún no se puede determinar pero que se supo que eran cinco hombres y que solamente la persona que estaba fuera de la avioneta está "en condiciones para obtener una huella digital". Y detalló que "presumiblemente todos sean de nacionalidad paraguaya, porque encontramos guaraníes, monedas guaraníes también, una gorra de Cerro Porteño, zapatillas brasileras que son muy comúnmente importadas de allí". Se está realizando la autopsia de los cuerpos. Además, se secuestró una pistola 9mm y un teléfono satelital.

El fiscal investiga también las causas que provocaron la pérdida del control y caída de la avioneta. En un primer momento se hablaba de que los ocupantes no abrieron el pase de nafta, pero fue descartado: "El dueño estaba en Corrientes porque tiene negocios en varias provincias y nos dijo que era imposible que sea la primera versión, porque desactivaron un geolocalizador para que no se pueda verificar en qué lugar iba volando y una persona que maneje eso es imposible que no active el pase de nafta". "Es inexplicable, es un avión muy noble, muy rústico". Reconoció que es "muy usado para narcotráfico" pero aclaró "no estoy diciendo que esto haya sido así en este caso" agregó.

Sobre el avión explicó que solo hay dos en el país y que "es muy sofisticado, con una plataforma que tiene muchísimos años pero con una actualización tecnológica, ya que el dueño lo compró nuevo hace cinco años, es un avión prácticamente nuevo y sin uso".