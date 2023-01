La extradición del violador brasilero detenido en Mar del Plata podría demorar hasta 1 año

Autoridades brasileñas destacaron la detención que este miércoles materializaron agentes federales en Mar del Plata de Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, el "monstruo" de 24 años que permanecía prófugo desde octubre tras ser condenado por el abuso sexual de su hermana y su prima, pero advirtieron demoras en el proceso para extraditarlo del pais.

La delegada en la ciudad de Piauí de la Policía Federal, Milena Caland, en representación de la Policía Internacional (Interpol), reconoció que las gestiones para repatriaar al exestudiante de medicina, de 24 años, demorar hasta un año.

Si bien la detención ya fue notificada desde Argentina a la Policía Internacional (Interpol), en la prensa de Brasil se advirtió que la extradición del condenado por violación es un proceso que todavía no ha comenzado a desarrollarse.

“Interpol no notificó oficialmente a la Corte, lo comuniqué extraoficialmente. Pero Interpol necesita oficiar ante el juzgado para que inicie el proceso de extradición. Todo depende de la acción del tribunal”, informó al respecto Milena Caland, la delegada de la Policía Federal en el estado de Piauí.

En este marco, la funcionaria policial reconoció que la extradición del exestudiante de Medicina, de 24 años, podría demorarse hasta un año pero se comprometió a llevar adelante las gestiones para que este proceso “se lleve a cabo lo antes posible”.

Caland advirtió que hay casos en los que el tribunal no prevé la extradición, por lo que el prófugo queda en libertad por exceso de tiempo. “Estoy absolutamente segura de que la Corte colaborará con nosotros”, garantizó la delegada policial, en declaraciones que reprodujo cidadeverde.com, un sitio de noticias de la localidad de donde es oriundo Aguiar Dantas Pereira.

Por estas horas, el violador permanece con custodia e incomunicado, dentro de la División Unidad Operativa Federal de Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Las autoridades también deben corroborar si el joven ha delinquido en el tiempo que estuvo en territorio nacional. En ese caso, tal como marca el acuerdo de extradición que existe entre ambos países desde 1961, debería ser juzgado y cumplir condena en Argentina antes de ser extraditado a Brasil.

“Yo soy Pedro Saldanha”

Las autoridades policiales también revelaron más detalles de la investigación que se hizo en los últimos para seguir el rastro del hombre que permanecía prófugo de la Justicia de Brasil desde el 7 de octubre. La primera pista sobre su paradero se obtuvo a través de internet. Los investigadores supieron, entonces, que el joven de “vida normal y pacífica” en Argentina que se hacía llamar Pedro Saldanha era, en verdad, Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira.

La repercusión en medios brasileros sobre la detención en Mar del Plata del violador Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira.

“Logramos identificar inicialmente que estaba en Buenos Aires, sin embargo, después de que se publicó la condena, comenzó a moverse y se mudó a Mar del Plata. Tuvimos que reactivar el trabajo de encuesta y seguimiento en las redes sociales. Usaba un nombre falso y hacía una vida normal, incluso trabajaba en un restaurante como autónomo”, explicó el jefe Matheus Zanata, quien coordinó las investigaciones.

En noviembre del año pasado se conoció públicamente la sentencia contra el “depredador” sexual. El juez Raimundo Holland Moura Queiroz lo condenó por la violación de su propia hermana a 23 años y cuatro meses de cárcel mientras que por la violación de su prima, lo sentenció a 10 años, cuatro meses y siete días.

“Cuando surgió esta posibilidad de que la persona que usó el nombre de Pedro Saldanha era en realidad Marcos Vitor, el jefe Zanatta nos llamó para hacer estas confirmaciones y para ver qué se podía hacer a distancia. Esto se hizo en un corto período de tiempo. A partir de ahí, fue sólo la burocracia necesaria para poder realizar esta detención”, agregó Anchieta Nery, actualmente integrante de la Inteligencia de la Policía Civil de Piau.

Una personalidad oscura y secreta

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira fue capturado por agentes federales en Belgrano y La Rioja, frente al shopping "Los Gallegos. Tenía la barba y el pelo más largo.

Aguiar Dantas Pereira es un joven de clase media que vivía en la zona este de Teresina, una ciudad ubicada dentro del estado Piauí de Brasil. En 2019, se mudó a Manaus con la idea de estudiar Medicina y gracias a esa distancia una de sus víctimas rompió el silencio y así empezaron a salir a la luz otros casos de abuso sexual infantil.

Presionado por las denuncias, el joven que ante su familia se mostraba como un estudiante de Medicina ejemplar se vio obligado a confesar las violaciones. "Esa fue una parte oscura de mi vida de la que me avergüenzo mucho y de la que nunca quise volver. No hay nada que justifique lo que pasó, nada que me detenga”, escribió en un mensaje de WhatsApp que le escribió a la madrastra.

“Solo puedo pedir perdón por ti y toda la familia que me acogió tan bien, hago lo que sea para tratar de revertir todo el impacto negativo que causé, lo que sea para dejar este pasado a un lado. Entiendo si no me perdonan; yo tampoco sé si me perdonaría a mí mismo, pero quiero que sepas que ese no soy yo”, concluyó en la misma conversación telefónica.