Kimberley arranca la final Regional contra viejos conocidos

Ever Ullúa, que estuvo entre algodones en la semana, llegaría en condiciones para el choque con Independiente.

No es un duelo de equipos marplatenses, pero casi. Además de Damián García, técnico multiganador en nuestra ciudad y de gran paso por Kimberley, Independiente de San Cayetano cuenta en su plantel con una importante cantidad de futbolistas marplatenses. Por eso, se conocerán mucho cuando se enfrenten este domingo desde las 18 en el estadio "Juan Bautista Marlats", por la final de ida de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

El ganador de esta serie tendrá que jugarse el ascenso con el vencedor de Independiente de Neuquén y Germinal de Rawson. Pero ya habrá tiempo de pensar en eso. Kimberley, con Ever Ullúa recuperado, podría repetir los once que igualaron ante Racing en Olavarría, para tener un equipo más equilibrado. El "dragón" logró el pasaje en un durísimo encuentro con el "chaira", que tuvo en el ojo de la tormenta el arbitraje de Lucas Gómez. Y esta tarde, en San Cayetano, dirigirá Bruno Amiconi, de polémicas actuaciones en el Regional Amateur y Federal A desde hace algunas temporadas, por lo que no faltarán las miradas posadas en él.

De todas formas, Kimberley tiene que preocuparse por hacer su parte. Y sabe que cualquier resultado que no sea perder, es bueno para volver a la revancha en el "José Alberto Valle" dentro de 7 días. Los de Noto superaron en las fases eliminatorias a Embajadores de Olavarría, Atlético Mar del Plata y el mencionado Racing.

Del otro lado, Damián García conoce muy bien a Kimberley, compartieron zona en la edición anterior y terminó clasificando Independiente. En el plantel cuenta con muchos jugadores de nuestra ciudad, como Leonardo Verón (exAlvarado), Daniel Azurmendi (exKimberley y Unión), Silvio Vedda (exCírculo), Brian Uribe (exAldosivi y Alvarado), entre otros.