Dura derrota de Quilmes en Río Gallegos

En el inicio de una seguidilla de seis partidos fuera de Mar del Plata, Quilmes sufrió un duro traspié en su visita a Hispano Americano de Rïo Gallegos. El equipo patagónico apabulló al "Tricolor", 123 a 81, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Bäsquetbol.



El primer tiempo fue perfecto para el local, no sólo por la diferencia en el marcador, sino por lo expuesto por ambos equipos. Los porcentajes iniciales sorprendieron al rival, desmoralizandolo desde los primeros minutos del juego. El 68 a 37 del descanso largo refleja lo expuesto por Celestes y Cerveceros.

La ecuación no varió en la segunda parte. Hispano no bajó la intensidad en ambos tableros. Quilmes se mostraba desconcertado en el Juan Bautista Rocha. Los porcentajes de campo seguían siendo descomunales y el goleo crecía de manera proporcional a los mismos.La planilla final mostró a. Lo acompañó Lucas Reyes con 23 al igual que Arnold Louis. En la visita se destacó Tomas Nally con 17 puntos.Victoria fundamental para Hispano Americano, que no para de crecer, no sólo en la tabla de posiciones, sino y fundamentalmente, en el juego, con presentaciones sólidas y convincentes, que invitan a la gente de Santa Cruz a ilusionarse con volver al lugar al que todos quieren ver al Celeste.

Síntesis

Hispano (123): Lucas Reyes 23, Gonzalo Romero 12, Ezequiel Paz 26, Arnold Louis 23 y Laureano Zalio 6 (FI); Johu Castillo 15, Federico De Miguel 7, Thomas Dunans 4, Franco Gauna 5 y Damián Fernández 2. DT: Sebastián Torre.

Quilmes (81): Luis "Junior" Cequeira 7, Ezequiel Dupuy 12, Gregorio Eseverri 2, Matías Aristu 9 y Tomás Nally 17 (FI); Gerónimo Calcaterra 12, Agustín Ecker 11, Gerónimo Sala 7, Jerónimo Barrionuevo 4 y Francisco Arraiz 0. DT: Luis Fernández.

Parciales: 33-19, 68-37 y 98-58.

Árbitros: Leonardo Mendoza, Ezequiel Macías y Guillermo Grondona

Estadio: Juan B. Rocha.