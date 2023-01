El terrible comentario de Nancy Pazos contra Alfa que hizo enojar a todos

Las opiniones de Alfa en la casa de Gran Hermano generan mucha polémica, pese a que la gente lo respalda y pasa cada una de las galas de eliminación con un porcentaje muy bajo, como ocurrió el domingo, cundo fue el segundo menos votado de los cinco que jugaban su continuidad en el reality la noche en la que salió Coti, con más del 60% de los votos.

Ese apoyo no tiene entre sus fanáticos a Nancy Pazos, cuyas participaciones tanto en el debate de Gran Hermano el lunes por la noche como durante este martes por la mañana en “A la Barbarossa” la convirtieron en tendencia en Twitter, con una legión de seguidores de GH disparando en su contra por insultar al participante más veterano del programa.

Pazos sostiene que Alfa ocupa el rol “de todo lo que está mal en la casa” y lo acusa de homofóbico, violento, misógino y retrógrado. Pero sus dardos cruzaron un límite cuando dijo hoy que es “h… de puta”.

Luego de ver un video con la opinión de Alfa sobre la homosexualidad, Nancy Pazos disparó con todo: "Cada vez que llega un domingo y que por cualquier razón algún otro termina saliendo, hay toda un sociedad que convalida a este h... de puta. Este señor sigue en Gran Hermano porque la gente, entre otras cosas, le perdona este tipo de cosas. Representa lo peor de esta sociedad", dijo Nancy, y se cruzó con los otros panelistas.

Esa descalificación le generó la reacción de los otros panelistas, que suelen saltarle muy seguido cada vez que se va al pasto, y de muchos seguidores del reality que le dijeron de todo en Twitter.

Pero el ataque de Pazos no fue solo para Alfa, ya que también la ligó Coti. La periodista aseguró que había hablado con una maquilladora y un peinador que habían estado con Coti preparándola para estar en el programa del lunes junto a Santiago del Moro: “Venían como de atender a la diva más grande de la televisión, y decían que es insoportable, los había vuelto absolutamente locos”, dijo sin filtro, mandando al frente a dos laburantes y atacando a la correntina, pese a que suele criticar actitudes machistas de sus compañeros y compañeras de programa.