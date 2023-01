Lionel Messi: "Hubo una época que sufrí muchísimo con la Selección"

Apenas terminó y luego de los abrazos con sus compañeros, antes que su familia salte al campo de juego, Messi caminaba por el Lusail y hacía el gesto hacia el palco donde estaba Antonella diciendo "ya está". ¿Qué significó eso?: "Y que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo una época que sufrí muchísimo con la Selección, con muchas decepciones, con finales perdidas, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido durante mucho tiempo muchísimas críticas de todos los colores y yo sé que mi familia sufría igual que yo o más incluso", reconoció el "10". Y agregó: "Ellos querían demostrarme que estaban enteros o fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo. No tanto por que no se daba, sino por las cosas injustas que se dijeron sobre mi persona, que excedían lo futbolístico, que iban más allá, que eso era realmente lo que me molestaba y lo que me dolía. Era cerrar el círculo, ganamos la Copa América, ganamos el Mundial. No queda más nada".

En un momento, Andy le pidió que le deje un mensaje al Leo Messi chico y no dudó, "le diría que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino en su profesión muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a sus sueños que va a tener su recompensa más deseada y que va a tener un final feliz, como si fuera una película que termina de la mejor manera", afirmó.