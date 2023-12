La "Scaloneta" celebra el primer aniversario de la tercera estrella

Es un día especial. El primer aniversario de un hecho icónico siempre tiene mucho valor y si ese hecho es un título del mundo, mucho más. Por eso, más allá de que algunos estén de vacaciones y otros sigan en competencia, los jugadores de la Selección Argentina y su entrenador Lionel Scaloni, recordaron la obtención de la tercera estrella en la recordada final con Francia, al cumplirse un año del inolvidable partido decisivo en Qatar 2022.

El arquero del seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, recordó que hoy "no es un día cualquiera" ya que se cumple el primer aniversario de la tercera estrella conseguida en el Mundial de Qatar 2022. El marplatense eligió cuatro imágenes para acompañar el posteo del primer aniversario del tercer título mundial del seleccionado argentino. Dos de ellas con el trofeo del Mundial, una con el Guante de Oro que recibió por haber sido el mejor arquero del torneo y la última junto a su familia en el campo de juego del estadio Lusail de Doha después de la agónica e histórica final contra Francia del 18 de diciembre de 2022. Martínez fue una de las figuras de la definición ya que después de sacar una pelota clave en el último minuto de la prórroga ante Randal Kolo Muani, también le atajó un penal a Kingsley Coman en la definición que terminó con el tiro de Gonzalo Montiel.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, celebró el primer aniversario del título en Qatar 2022, al que definió como "la locura más hermosa" de su carrera. El posteo del capitán nacional generó una rápida reacción de los fanáticos y en los primeros minutos ya estaba cerca del millón de "Me gusta". Entre las fotos elegidas por el ídolo rosarino están algunas inéditas del vestuario en el estadio Lusail, del avión de regreso a la Argentina y un video del recibimiento durante la madrugada en Ezeiza. En el medio, el 10 también posteó la icónica imagen del mate y el trofeo de la Copa del Mundo de la mañana posterior en la concentración en el predio que ahora lleva su nombre.

Ángel Di María, autor de uno de los goles del seleccionado nacional en la final contra Francia en el Mundial de Qatar 2022, conmemoró el primer aniversario del "gran sueño argentino". "Hoy se cumple un año del gran sueño argentino en lo que respecta al fútbol. Me siento afortunado y un privilegiado de quedar en la historia del fútbol de nuestro país", expresó el "Fideo" en el sentido texto que publicó en su cuenta de Instagram que acompañó con un video que recorre los mejores momentos de Qatar 2022.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró que "no habrá nada igual" a la "alegría" que sintió al convertirse en campeón del mundo en Qatar 2022. El conductor de la "Scaloneta" se sumó a los festejos por el primer aniversario de la tercera estrella para los argentinos con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Feliz aniversario argentinos y argentinas, no hay nada más lindo que ver a tu gente feliz", comenzó Scaloni, quien acompañó el mensaje con una foto de sus padres vistiendo las camisetas que utilizó en su etapa como jugador de la Selección. Y agregó: "Gracias a mi cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad". "Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual ¡Vamos Argentina! ¡Gracias!", completó el santafesino, que se metió en la historia de los entrenadores campeones del mundo junto a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. La reacción de los poco más de dos millones de seguidores fue inmediata y el mensaje que más se repite es el "quedate para siempre".