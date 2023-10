“Mi viejo no murió trabajando, murió defendiéndose de un robo”

A 36 horas de que un comerciante del Puerto muriera durante un intento de asalto, los hijos de la víctima, José Antonio Di Meglio de 71 años, apelaron a la colaboración de la ciudadanía para que se esclarezca el hecho que conmovió a la ciudad durante el fin de semana y llamaron a participar de una protesta en reclamo de justicia que tendrá lugar desde las 15 en Edison y 12 de Octubre. A la misma hora, en la funeraria Roldán de Juan B. Justo al 500 comenzarán a ser velados los restos de Di Meglio.

Lastimaduras en las muñecas propias de las ataduras y escoriación cuando cayó de a silla donde estaba reducido. Esas son las heridas que se detectaron en la autopsia al cuerpo del comerciante que murió por una crisis hipertensiva por evento traumático el sábado a la noche cuando lo asaltaron en su local de 12 de Octubre y Rondeau. Más allá de la causa del deceso, la fiscalía mantiene la calificación de homicidio en ocasión de robo.

A primera hora de este lunes, Antonio y Marcelo, se acercaron a la verdulería de Rondeau y 12 de Octubre, el comercio que tenía su papá desde hace cincuenta años, y pegaron carteles con la convocatoria para exigir justicia. “Sabemos la situación que se vive a nivel nacional, que esto es a diario pero pedimos que si alguien puede aportar algún tipo de información que nos pueda ayudar a esclarecer esto, que por favor lo hagan”, dijeron en diálogo con 0223.

Tras agradecer las muestras de apoyo de parte de otros comerciantes, vecinos de la zona y hasta del intendente Guillermo Montenegro, los hijos de Di Meglio reconocieron que el sector estaba “complicado” en materia de seguridad pero de ninguna manera creían que la escalada de violencia pudiera llegar a este punto. “Había robos, sí, como en todos lados, pero esto es algo que uno jamás espera”, coincidieron y pidieron a las autoridades que “traten de cuidar” las vidas de las personas que “tan solo se dedican a trabajar todos los días de sus vidas”.

En ese orden, Antonio y Marcelo pidieron a los vecinos que puedan aportar cámaras de seguridad privadas, que lo hagan para poder avanzar en la causa que está en manos de la fiscal Andrea Gómez. “Pedimos justicia, esto no puede quedar impune; esta gente hoy hizo esto y si no nos agarran, la semana que viene están matando a otra persona”, remarcaron.

En cuanto a la manifestación programada para la tarde, ambos explicaron que la idea no sólo es expresar repudio a lo ocurrido, sino también, “un homenaje” a Di Meglio, porque “él no se tendría que haber ido así”. “Mi viejo no se murió levantando un cajón, se murió porque vinieron a robarle. Eso hay que dejarlo bien en claro: murió durante un robo, no murió levantando un cajón; no murió trabajando, murió defendiéndose de un robo”, sentenciaron.