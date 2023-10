Felipe Noé, el pionero de las instalaciones que hizo propio el caos y creó un estilo único

“El caos está construido por todos nosotros, no es algo estático”, repite a quien quiera oírlo el artista plástico y ensayista Felipe “Yuyo” Noé, que celebra sus 90 años con “Visión Quebrada” una exposición de instalaciones que refleja su “evolución y contradicciones en el arte” en el Museo Mar, que lo eligió como figura para conmemorar su décimo aniversario.

Tranquilo, de buen humor, siempre acompañado por su familia e integrantes de su fundación “Yuyo” llega al Museo y es recibido con una ovación por parte de los presentes que lo aguardan en el hall del espacio de arte. Apoyado en su bastón - que durante el desarrollo de la vernissage será apuntador para explicar el recorrido de las obras- “Yuyo” asegura que hacía años “tenía ganas de exponer en Mar del Plata” y detalla que “Visión Quebrada” “no es una exposición habitual de cuadros” sino que repasa las instalaciones de diferentes etapas de su carrera, que pocas veces pues realizar, no solo porque se deshizo de parte de su obra, sino porque no hay muchos espacios que puedan contener las dimensiones de su producción.

“Hay una obra no muy grande de los años '60 que pude rescatar porque nunca se movió de Buenos Aires. Armar esta obra me produjo un momento de crisis porque me había ido del plano y me costaba volver al plano, pero poco a poco volví a la pintura pero tarde en hacer instalaciones”, dice.

En Visión Quebrada puede verse “instauración institucional” que Noe define como “una especie de reflexión sobre la historia argentina que hice en la época en la que Menem propuso la reforma institucional”, explica el ensayista para luego detallar que, durante el recorrido además, se podrá apreciar una instalación que realizó en homenaje a Salvador Allende “en la época que creía en los cambios revolucionarios”, desliza con picardía.

“Las instalaciones muestran un poco mi evolución y contradicción también”, sostiene el hombre que hizo del caos un estilo artístico. Para Felipe Noe, el caos no es sinónimo de desorden sino que es algo preexistente, una construcción colectiva que se mantiene en el tiempo y que aborda desde que comenzó con la pintura y profundizó con las instalaciones, expresión de la que fue pionero en el país.

En las instalaciones que Noe trajo al MAR hay, además, una variada combinación de técnicas y simultaneidad de imágenes que le permiten presentar múltiples miradas respecto de un objeto artístico. “Pueden ingresar por acá y girar hacia allá”, indica “Yuyo” y señala con su bastón el recorrido de “Caja de espejos plano-cóncavos” (1967-recreada en 2011), instalación con la que cuestiona la reflexión y proyección del ser.

“Visión quebrada” está compuesta además por “El ser nacional” (1965- reconstruida en 1993), en la que Noe proyecta la fragilidad e inestabilidad de la historia política argentina y retoma con “Instauración institucional” (1994); “El arte de América Latina es la revolución” (1971-readaptada en 2021) que da testimonio de su pensamiento militante; “Reflexiones con texto y fuera de contexto” (2000); “RED” (2009) compuesta por las obras “La estática velocidad” y “Nos estamos entendiendo”, En “Coherente oxímoron” (2014) “Entreveros” (2017) y “La eternidad” (2023) obra que da inicio a la muestra y fue creada para "Visión Quebrada" y en la que "Yuyo" redefine su poética para crear una pintura potente e inmersiva.

“Visión quebrada - Las instalaciones de Luis Felipe Noé”, puede visitarse en el Museo MAR hasta fines de febrero, de martes a viernes de 10 a 16; sábados y domingos de 14 a 20, con entrada gratuita.