Florencia Borelli: "Es mi primer medalla panamericana y estoy super emocionada"

Entrenamiento, disciplina y cabeza son las tres palabras con las que la marplatense Florencia Borelli explica su segundo puesto en el Maratón femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Luego de liderar la competencia durante poco mas de 41km, extenuada sufrió un calambre y una baja en la presión arterial que le permitieron a la mexicana Citlali Cristian obtener el oro. No obstante, con 2:27.12, la atleta de 30 años logró su PB (Mejor marca personal) y ya se enfoca en obtener una nueva marca que le permita competir en Paris 2024.

Tras cruzar la meta, Borelli recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas. "Estoy bien, fue un calambre y un bajon de presión en el último kilómetro producto del esfuerzo", dijo la marplatense en diálogo con TyC.

"Fue una carrera dura. La verdad que no esperaba que se corra tan fuerte aca. Circuito duro, mucha humedad, pero salieron a correr fuerte y hubo que correr", se sinceró la marplatense al tiempo que explicó que la medalla lograda es "sumamente valiosa" "Es mi primer medalla panamericana y estoy super emocionada", dijo aunque reconoció que con su equipo técnico salió "a buscar el primer puesto", algo que se le escapó en los últimos metros.

"Es una carrera dura donde juega mucho la cabeza. son muchos km y en un momento el cuerpo quiere parar y hay que meter más cabeza", explicó. Uno de los objetivos de Borelli era obtener una marca que le permita competir en París, algo que se le escapó por seis segundos y por eso asegura que, ahora buscará superar la PB en el Maratón de Sevilla para obtener un pase a Paris 2024.

Consultada sobre su versatilidad, Borelli detalló que puede cambiar de superficie porque "todo lo que me proponen es un desafío". "Me gusta correr, me adapto a todas las distancias y las superficies", dijo.

Por último, Borelli le dedicó el logro a su familia. "A mi familia, mi hijo, mi hermana que va a correr en pista en unos días y mi marido", dijo. "Mi hijo de 8 años ya entiende todo y esta mirando desde casa. Hay que dejar un montón de cosas de lado cuando se llega a estos campeonatos. Cuesta, pero le dejo un ejemplo que cuando uno trabaja duro se pueden lograr las cosas", cerró.