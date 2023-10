Sin felicitaciones, Bullrich dijo que los valores que propusieron “han quedado dormidos”

“Es un momento de derrota y lo aceptamos”. Así comenzó su discurso la candidata presidencial Patricia Bullrich tras la confirmación que Juntos por el Cambio quedó fuera del ballotage y aseguró que iba a ratificar los valores de su “causa”.

“No hemos logrado los objetivos para nuestra Argentina, lo aceptamos y va más allá de un momento electoral y de derrota. Importa siempre el camino, los objetivos para nuestra Argentina que se hunde en la decadencia”, sostuvo.

Escoltada por el candidato a vicepresidente Luis Petri, la candidata dijo que mantiene la profunda convicción de los valores que lleva dentro. “La república, la transparencia, la lucha contra la corrupción en un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”, agregó.

“Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos los días de nuestra lucha por una Argentina productiva y sin pobreza”, agregó.

En función del próximo ballotage del que no participará y sin felicitar a los dos candidatos, Bullrich dijo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca y que ella no facilitará nada. “Nuestros valores no están a la deriva, no los vamos a negociar por más que hoy no hayamos ganado las elecciones, vamos a estar con cada argentino en los tiempos difíciles que vienen”, señaló.

“Va a haber una convicción de lo que planteamos una Argentina, vamos a volver a tener una oportunidad”, concluyó la ex ministra de Seguridad entre 2015 y 2019.