Tras la remontada, Massa dijo que quiere ser el presidente del "trabajo y la seguridad": "La grieta se murió"

El candidato presidencial más votado en la primera vuelta agradeció el compromiso de los más de 25 millones de personas que fueron a votar este domingo y aseguró de cara a la segunda vuelta que redoblará esfuerzo para demostrar que puede ser el presidente “del trabajo y la seguridad” desde el próximo 10 de diciembre.

Sergio Massa sostuvo que a 40 años del nacimiento de la nueva era democrática, los argentinos manifestaron que abrazaron este sistema para todos. “El 19 de noviembre definiremos si queremos un país que abrace a todos o el de sálvese quien pueda: yo voy a abrazar a todos independientemente de cómo piense, su religión o su condición social”, indicó.

De cara al ballotage, el candidato más votado se dirigió a aquellas personas que votaron en blanco, los que se quedaron en su casa y votantes de otros partidos. Hizo foco en los que comparten “a lo largo y ancho” del país los valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes y la construcción de valores institucionales que la Argentina “merece y se merece”.

“También quiero hablar a los que eligieron otra opción en la necesidad de tener una Argentina en paz con orden sobre la base de construcción de respeto democrático. Los que quieren un país con certezas, a todos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos para ganarme su confianza”, agregó.

Massa resaltó el trabajo de los militantes y simpatizantes y dijo que dieron parte de la energía que permitió crecer casi quince puntos con relación a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “Por eso quiero agradecer también a los más de 8 millones de argentinos que depositaron su esperanza y confianza en nosotros, entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar, pero entendieron que éramos la mejor herramienta para empezar a construir a partir del 10 de diciembre una nueva etapa política”, indicó.

Unidad Nacional

Tras sostener que la idea es construir más Argentina y argentinidad, y no menos, Massa afirmó el compromiso de construir más orden, más seguridad y no improvisación. “Mi compromiso es construir reglas claras, una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad que nuestros hijos puedan ir a la escuela con una computadora en la mochila y no un arma en la mochila”, sostuvo.

“Quiero reiterar que voy a convocar a un gobierno de unidad nacional desde el 10 de diciembre sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política y no a través de acuerdo partidocrático. Es importante que abramos una nueva etapa institucional en la Argentina, estableciendo los pilares de la política de estado para construir una industria nacional fuerte, con más y mejor educación pública gratuita de calidad, inclusiva frente a los que piden vouchers para nuestros hijos”, indicó.

Massa habló de la construcción de un régimen laboral moderno, sin renunciar a los derechos conquistados por los trabajadores argentinos y de enfrentar al mundo haciendo valer los recursos naturales con valor agregado y no regalaros primarizados. “Sobre la base de un país que aumente sus exportaciones con valor agregado, aumentar las reservas, consolidar la moneda, con proyectos de vivienda e incluyendo a las personas con discapacidad que no son un número”, agregó.

“La Argentina que viene es la del abrazo del campo con la industria, del desarrollo ferroviario, de empleados y trabajadores en la misma mesa, del campo y la ciudad con más desarrollo argentino. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo: la grieta se murió”, afirmó.

Massa reconoció que no se ha dado un cheque en blanco sino la obligación de trabajar el doble y ser un presidente que honre su mandato y esa confianza. "Voy a trabajar los próximos treinta días con la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible y mirar a la Argentina de una manera integral. Voy a ser el presidente del trabajo y la seguridad por todas las cosas, ese es mi mayor compromiso, concluyó.