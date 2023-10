Volcó un auto en la ruta 88: una mujer y su hijo de 5 años resultaron heridos

Dos personas resultaron heridas tras un accidente ocurrido este lunes a la mañana en la ruta 88, en dirección a Mar del Plata.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 7.40 de la mañana, cuando por motivos que tratan de establecerse, un auto volcó sobre la ruta, en el tramo que une la zona de El Boquerón y La Polola.

Como consecuencia del vuelco, una ambulancia del Same acudió al lugar y los profesionales de la salud atendieron a los ocupantes del rodado -una mujer de 40 años y un nene de 5- que sufrieron politraumatismos leves. Afortunadamente, no tuvieron lesiones de gravedad y no necesitaron del traslado a un hospital.

Según testigos, a esa hora la visibilidad en la ruta 88 era escasa debido a la niebla.