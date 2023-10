"No rancheo con los gatos": Wos criticó en Morón la alianza Milei - Bullrich - Macri

De regreso a los escenarios locales tras haber girado por Latinoamérica y como modo de despedir el tour en torno a su segundo disco “Oscuro éxtasis”, el rapero Wos aprovechó su actuación de anoche en el Playón de Deportivo Morón para referirse al contexto electoral y en medio de una de sus barras expresó: "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato".

La evidente y negativa referencia a la alianza entre sectores del Pro que responden al expresidente Mauricio Macri y quien fuera la candidata del espacio, Patricia Bullrich, para acompañar al liberal Javier Milei en el balotaje, fue capturada por la cuenta de X Rock es compartir y subido a su cuenta de la red social X.

La serie de conciertos conurbanos de Wos tendrá esta noche una segunda velada en Morón mientras que el próximo fin de semana sumará otra doble fecha (viernes 3 y sábado 4 de noviembre) en el estacionamiento del Estadio Centenario de Quilmes: el viernes 3 y el sábado 4 de noviembre.

Estos recitales bonaerenses ponen el broche a la actual etapa artística de Valentín Oliva, nombre real de Wos, iniciada en noviembre de 2021 con el lanzamiento del laureado “Oscuro éxtasis” que presentó en cuatro estadios Obras, dos veces en el estadio de Argentinos Juniors y una en la cancha de Estudiantes de La Plata, su además de pasearse por festivales nacionales e internacionales.