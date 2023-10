El Sindicato de Comercio prefiere no cambiar el feriado: “La prioridad es el proceso democrático”

A tres semanas del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, fijado para el 20 de noviembre, aún no hay definiciones acerca si el gobierno nacional modificará la fecha, que se contrapone al domingo de la elección que definirá en segunda vuelta, al próximo presidente de los argentinos.

Si bien desde un primer momento el Ejecutivo Nacional planteó que el tema “no estaba en discusión”, días después la Cámara Nacional Electoral instó a trasladarlo, para."favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios".

Ante la posibilidad de pasar el lunes del feriado antes o después del balotaje -algo que ya fue solicitado por empresarios y gremios de la gastronomía y la hotelería- es que desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza), fijaron su postura sobre el tema.

Guillermo Bianchi, secretario general de la seccional local del gremio mercantil, sostuvo, a modo de opinión, que el feriado no debe cambiarse de fecha.

“Creemos que es más importante el proceso electoral. Si me decís cuál es la prioridad, me parece que es el proceso democrático, que tiene una profunda incidencia en los argentinos. Lo que no significa que el turismo sea fundamental. Nosotros siempre estamos a favor de los feriados largos”, aclaró el dirigente, en declaraciones a 0223.

En ese análisis, Bianchi argumentó que la segunda vuelta electoral, prevista para 19 de noviembre, “es la elección más importante desde el 83 para acá” y que “en la disputa electoral están comprometidos dos expresiones que apuntan a dos países diferentes”.

“Si hay un fin de semana largo, en términos económicos, siempre es beneficioso. La postpandemia hizo que los fines de semana largos se convirtieran en muy importantes en términos económicos, sobre todo en ciudades como Mar del Plata. La tendencia es salir y vacacionar porque el encierro fue la contracara del turismo y muchos lo adoptaron como una forma de vida y es por eso que todos los fines de semana terminan siendo muy importantes. Y el Previaje también impulsó. Pero esto es una opinión, porque el tema no está en nuestras manos”, completó el líder mercantil.

Luego de confirmado el balotaje, los primeros en solicitar el traslado del feriado fueron los empresarios hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata, que pidieron que el receso se adelante para el lunes 13 de noviembre. Similar pedido fue hecho desde la Uthgra, remarcando la importancia que tienen los fines de semana largos en el turismo.