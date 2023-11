La privatización y el negocio en el deporte: un modelo que no encaja con los clubes de barrio

La lógica de mercado y la búsqueda de rentabilidad en distintos ámbitos cobraron preponderancia en el último tiempo y es fuertemente discutida en la actualidad. Sin embargo, los clubes de barrio, esos espacios sin fines de lucro que cumplen un rol clave en el deporte y la sociedad, escapan a ser pensados desde esa lógica. Se trata de espacios con un arraigo cultural significativo, claves para la construcción de lazos, para el desarrollo educativo de niños y niñas que incluso simbolizan un techo y un plato de comida para familias en situación de vulnerabilidad económica.

Este debate se reinstaló días atrás cuando se viralizó una entrevista que le realizó el periodista Alejandro Fantino al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien cuestionó el financiamiento y los subsidios que perciben los clubes de barrio y también se mostró a favor de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en los clubes de fútbol.

El balotaje del domingo se dirimirá entre Javier Milei y Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria que no es ajeno al deporte. El ex presidente del Club Atlético Tigre meses atrás anunció la restitución del decreto 1212/03 con beneficios impositivos a los clubes del fútbol argentino, que fueron cancelados por el expresidente Mauricio Macri en abril de 2019, y promete la vuelta del público visitante a las canchas.

Ante las propuestas de privatización, los clubes en general se ponen la camiseta y le marcan la cancha al candidato libertario. Desde la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que nuclea a más de 7000 instituciones de todo el país, lanzaron un comunicado oficial en el que llamaron a votar al titular del Palacio de Hacienda debido a que "la propuesta de Milei se basa en medidas que harían desaparecer a miles de clubes de barrio, en un mayor ajuste, en quita de subsidios y en una dolarización hiperinflacionaria y licuadora de ingresos".

Uno de los pocos jugadores en actividad que se pronunció en contra del modelo de las sociedades anónimas en el fútbol y en defensa de los clubes de barrio fue Luciano Aued, defensor de Instituto de Córdoba. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Luli puso en palabras la importancia de los clubes de barrio no solo para la formación de los pibes como futbolistas, sino también como personas, ayudando a su desarrollo social y, muchas veces, aportando un plato de comida a chicos que de otra forma pasarían hambre. "Soy el resultado, como miles y miles de nenes y de nenas en este país, de esa solidaridad que nunca van a entender quienes creen que todo es un negocio. Por eso defiendo que nuestros clubes sigan siendo de nuestra gente", aseguró.

Los clubes de barrio son esos espacios comunitarios donde por primera vez un chico o chica se lanza a una pileta, pisa un salón para practicar vóley o handball o patea una pelota de fútbol, tal es el caso de Emiliano Dibu Martínez. El arquero que se consagró campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se desarrolló y dio sus primeros pasos en los clubes General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata.

"Nosotros no tenemos una bandera política. Cumplimos una función social en el Puerto de Mar del Plata que involucra a toda la comunidad. Es la forma en la que funcionan los clubes: con los socios, la pertenencia y actividades sociales", cuenta Alejandra Bonci, presidenta de club Talleres.

Si bien considera que es "imposible" que un club de barrio sea gerenciado, Bonci resalta la función social que cumple para la comunidad del Puerto. "Lo único que tenemos son actividades sociales, trabajamos por los chicos ad honorem. Podemos mantener la infraestructura con una cuota pequeña. Sería terrible si se pierde la actividad social y la pertenencia de los chicos al club", afirma.

Talleres de Mar del Plata, uno de los clubes donde se formó Emiliano Dibu Martínez.

Además de una amplia variedad de actividades deportivas, en Talleres también prestan sus instalaciones para realizar eventos para el servicio de la comunidad; ya sea desde una campaña de donación de sangre hasta una matiné para un grupo de chicos.

El Club Social y Deportivo Chapadamalal, de Estación Chapadmalal, en Batán, es otra entidad civil sin fines de lucro emblema para su comunidad. Carlos Spinelli, su presidente, cuenta a 0223 que es la única institución en la zona que tiene un salón acorde para organizar bautismos, cumpleaños y hasta velorios. Además, en marzo de 2021 fue el primer club del distrito que abrió sus puertas para funcionar como vacunatorio en medio de la pandemia de coronavirus.

Con 76 años de historia, el club suma miles de socios, aunque apenas cerca de 200 permanecen activos. Su actividad principal es el fútbol masculino, pero también fomentan la práctica de otros deportes, reuniendo a cerca de 300 chicos que participan de todas las categorías.

En el Club Social y Deportivo Chapadamalal, de Estación Chapadmalal, consideran clave el acompañamiento del Estado.

"Es un club que tiene muchísimo sacrificio del pueblo de Estación Chapadmalal y es una de las pocas instituciones que sigue liderada por sus legítimos dueños: los socios. Siempre ha habido consenso para generar una sola lista", destaca el presidente.

En charla con este medio, Spinelli subraya particularmente la función social que tiene el club y el espíritu solidario de sus vecinos. Por ejemplo, en enero de 2022 sufrieron el robo del tractor con el que cortaban el césped y entre los habitantes de Estación Chapadmalal recaudaron mediante una rifa el 50% del costo para comprar uno nuevo. Además, cuando tienen paquetes de fideos o pollos de sobra, organizan una gran comida para darles un plato a los chicos que practican deporte y también ceden sus instalaciones para todo tipo de actividades en beneficio de la comunidad.

El Club Social y Deportivo Chapadamalal es una de las tantas entidades que reciben asistencia y acompañamiento por parte del Estado. Además de estar exentos del pago de una parte de los servicios básicos, tuvieron la oportunidad de acceder al financiamiento que otorga el programa Clubes en Obra para finalizar la refacción del primer piso que estaba sin terminar, donde pronto funcionará un gimnasio.

"Nosotros estamos a favor del mantenimiento de las entidades barriales. Las sociedades anónimas no nos van a dar la posibilidad que nos da el Estado. El club se mantiene en pie por sus socios y simpatizantes. Las sociedades anónimas cuando dejan de dar ganancia desaparecen y todo queda en banda. Terminantemente le decimos no", insistió Spinelli, quien se mostró fervientemente a que el deporte sea accesible para todos y no sólo para aquellos que lo pueden costear.

Milei también quiere mercantilizar el fútbol con la llegada de las SAD

El debate se instaló el último fin de semana. El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) y sus aires de privatización buscan instalar en el fútbol el formato de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una figura que enciende alarma en el mundo del deporte.

"¿Preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?", le planteó en esa entrevista a Fantino un mes antes de que el seleccionado argentino se consagrase campeón del mundo en Qatar 2022.

La privatización de los clubes es un viejo sueño de Mauricio Macri, su socio político para el balotaje. El empresario elegido por Milei para este negocio es Guillermo Tofoni, quien en septiembre publicó en una columna de opinión para el diario El Cronista que la llegada de La Libertad Avanza "será una oportunidad única para crear una ley para el management de los clubes con inversiones nacionales e internacionales, asignatura pendiente en el fútbol Argentino".

Javier Milei jugó al fútbol en Chacarita Juniors.

Otra de las jugadoras de las SAD es la marplatense Juliana Santillan, electa recientemente diputada por la provincia de Buenos Aires. Según publicó El Cronista, la dirigente trabaja en un proyecto de ley para hacer posible la llegada de las SAD. "La industria del fútbol no es ajena al esquema de atraso general de la Argentina, en materia de inversión privada, nacional e internacional", dijo. Y hasta usó el caballito de batalla de Milei para una posible privatización de los clubes. "La dolarización reconfigurará los esquemas de inversión y crecimiento: hay que abrir y dejar entrar", completó.

Con el tema instalado, el periodista Ernesto Cherquis Bialo arengó a la tropa y pidió a través de su columna de Radio 10 el pronunciamiento de los clubes. “No vengan con esta tibieza pusilánime de los dirigentes del futbol argentino, están todos en silencio, no decimos nada, cuando gane alguien vamos y le decimos que lo apoyamos. Díganlo ahora, los clubes de primera, los clubes de la B, los clubes del nacional, los clubes del interior, del Gran Buenos Aires, las comunidades que reciben de los Estados y los municipios. Expídanse ahora porque sus socios les van a dar trascendencia a lo que ustedes digan para el futuro de cada uno de los clubes y así multiplicar el efecto del mensaje”.

Fue entonces que un sinfín de clubes salieron a rechazar la privatización de los clubes y el modelo de las SAD bajo el lema: "El club es de los socios". Otros, inclusive, llamaron a votar por Massa. Equipos de Primera División, del ascenso argentino, del interior del país y clubes de barrio plantaron la bandera de que la pelota no se vende.