Soñaba con conocer a su medio hermano: la contactó por Facebook, se reunieron y él la violó

Una historia entre dos medios hermanos que tenía un comienzo conmovedor se convirtió en la peor pesadilla posible para una mujer misionera que soñaba con conocer a los otros hijos de su padre.

Camila (nombre que brindó para preservar su identidad verdadera) denunció que su medio hermano la abusó sexualmente en el mes de julio, luego de haberse contactado por Facebook y coordinar un encuentro cara a cara.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Jardín América, en la provincia de Misiones. La mujer, de 36 años, sabía que tenía más de un hermano por parte de su padre y fue por ese motivo que comenzó con la búsqueda.

“Los buscaba por Facebook, pero nunca los encontré y dejé de hacerlo”, dijo en diálogo con TN. Sin embargo, posteriormente un hombre la contactó asumiendo que era su familiar. “Tenemos primos en común en Jardín América y uno de ellos le habló de mí. Ahí es donde me escribe por Facebook, y después empezamos a mensajearnos por WhatsApp”, reveló.

La violación ocurrió en julio, en la ciudad de Jardín América. Foto: Misiones Online.

Luego de varios días de relacionarse virtualmente decidieron conocerse en persona. “Charlamos, él vino a conocer a mi familia. Todo marchaba bien”, contó. Sin embargo, durante la madrugada del 22 de julio, la atacó brutalmente luego de que le comentara que se estaba separando y que necesitaba compañía. “Nunca sospeché nada, ahora pienso que quiso ganarse mi confianza y así buscar el momento para lograr su cometido”, lamentó, en diálogo con ese medio.

“Me golpeó contra la pared, yo lloraba y le pedía que me deje. Él me decía que no me ve como una hermana”, expresó. “Me violó y después se fue a bañar, como si nada”, recordó. Tras el violento episodio, huyó hasta la Comisaría de la Mujer local, donde radicó la denuncia.

Pese a que la Justicia estableció una restricción de acercamiento al acusado, aún no ordenó su detención. “Me la encontré en un Juzgado y yo estaba con mi hijo. Fue a provocarme y decirme cosas horribles”, señaló la víctima, preocupada con la lentitud con la que avanza la causa, ya que recién el pasado lunes se llevaron la ropa que usó el día de la agresión para peritar.