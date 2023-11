Unión va por su primer triunfo ante un candidato

Unión sigue esperando su primer triunfo en la máxima categoría de ascenso del básquet nacional. El conjunto de Ezequiel Santiago Medina, con el mismo plantel que logró ascender desde el Torneo Federal, muestra un buen funcionamiento, estuvo a la altura, pero todavía no pudo conseguir una victoria. La parada este jueves será brava: a las 20, el "celeste" enfrenta a Racing en Chivilcoy, por una nueva jornada de la Liga Argentina.

Como sucede siempre con los equipos ascendidos, en cualquier deporte, necesitan un triunfo en la nueva categoría para destrabarse. La ansiedad por conseguirlo, muchas veces, termina jugando en contra y, por eso, es importante sacarse ese peso de encima para jugar con mayor soltura. Unión viene haciendo su juego, mantiene la idea que trae del Federal, pero no puede ganar, en parte porque no ha ligado, y en parte porque se queda sin gol en momentos importantes, tiene lagunas que en esta categoría no se las perdonan y falla más de la cuenta desde la línea de libres, ventajas que no te dejan pasar.

Los de Ezequiel Santiago Medina vienen de caer ante Pergamino Básquet de manera ajustada, pero después de remar de atrás por un flojísimo primer parcial (lo perdió 30-14). Después se hizo cuesta arriba, lo peleó, se metió en partido y le faltó la puntada final para poder quedárselo en el cierre.