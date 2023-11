Instituto fue demasiado para este Peñarol

La ilusión le duró poco más de un cuarto a la gente de Peñarol. Porque el "milrayitas" fue dominante en el primer parcial, estuvo acertado en ataque (metió 30 puntos) y sorprendió. Pero Instituto reaccionó, achicó el margen en el segundo y lo dio vuelta en el tercero, para encaminarse al triunfo por 76 a 69 en el Polideportivo "Islas Malvinas" ante un equipo marplatense que recibió el aplauso de su gente que destacó la entrega pero que entendió que fue derrotado por un rival superior.

En el básquet (casi) siempre prima la lógica. Y por planteles y presente, lo lógico era que pase lo que terminó pasando: que gane Instituto. Esos 10' iniciales fueron un espejismo, un Peñarol dúctil con la pelota, recuperándose de una desventaja, encontrando buenas opciones de tiro y yéndose al descanso con un inmejorable 30 a 20. En el segundo ya no pudo repetir ese rendimiento y esos números, pero pudo sostenerse arriba en el marcador aunque mostró síntomas del desgaste hecho en el parcial anterior. Más desprolijo de los dos lados, sin tanto golpe por golpe, algunas apariciones individuales le permitieron descontar a la "gloria" e irse al vestuario abajo por 5: 43-38.

El segundo tiempo fue otra cosa. Peñarol no pudo imponer su defensa, Vildoza comenzó a lastimar con sus penetraciones y, en un abrir y cerrar de ojos, la visita estaba arriba en el marcador (49-48). Y cuando pasó al frente, ante un rival sin confianza y necesitado, Instituto lo aprovechó para no dejarlo recuperar, defendió fuerte, obligó a tiros incómodos y corrió en la contra para empezar a quebrar el partido (59-51). En el último cuarto no tuvo Peñarol posibilidades de revertir la historia, no llegaron los puntos y los cordobeses pusieron su jerarquía para cuidar la ventaja y llegar sin sobresaltos al cierre con un 76-69 que valió una nueva derrota para un "milrayitas" que no arranca.