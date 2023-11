Recomiendan extremar cuidados para evitar incendios forestales

Para este domingo y lunes se espera que Mar del Plata registre temperaturas cercanas a los 30 grados y viento moderado que puede alcanzar los 26km/h. Por tal motivo, desde el Municipio emitieron un comunicado en el que solicita a marplatenses y turistas que extremen los cuidados para evitar que se desaten incendios forestales.

"Para este domingo y lunes el riesgo de propagación de incendio en General Pueyrredon será muy alto. Extremá los cuidados para prevenir que se generen situaciones de peligro", indicaron.

Entre las recomendaciones figuran encender fogatas en áreas permitidas y apagarlas antes de abandonar el lugar, no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones y no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, este este domingo y lunes está previsto que el Índice Meteorológico de Incendios Forestales sea "muy alto".

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología). Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.