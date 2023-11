DiegoEterno Todos recordaron a Maradona a tres años de su muerte

Diego Armando Maradona, quien se convirtió en leyenda el 25 de noviembre de 2020 cuando murió a los 60 años, fue recordado por sus hijos y por los clubes en los que deslumbró con su zurda mágica, a tres años de su partida física.

En la cuenta oficial del Diez, sus hijos lo homenajearon con un video con la idea de que "Maradona vive en cada uno de nosotros", donde se ven imágenes del astro (en tatuajes, murales, camisetas, banderas, balcones, canciones, frases, festejos) y se anuncia la creación del Memorial donde descansará Diego. El proyecto del Memorial M10, comunicado por Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando el último 30 de octubre (día del cumpleaños de Maradona), se ubicará en la Explanada del Bajo, a metros de la Casa Rosada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su construcción culminará en 2025.

En este aniversario, Gianinna Maradona compartió en sus redes sociales varias fotos que publicaron otros usuarios donde se lo puede ver al 10 pero, también, hizo un pedido especial para su papá. "Justicia por Dios. Préndanle una vela y pidamos esto con fuerza", escribió.

En este sentido también se sumó Jana, quien subió un video pidiendo que se esclarezca la muerte de su padre.

Dalma, que este año protagonizó el documental "La Hija de Dios", por su parte, expresó: "Dicen que uno vuelve a los lugares donde fue feliz y estoy segura de que nosotras fuimos eso para vos. Más allá de todo, te extraño todos los días de mi vida y te juro que vas a tener la justicia que merecés. Te amo".

Diego Junior, el hijo mayor de Maradona, que vive en Italia, publicó: "Recuerdo el silencio, el dolor, el sufrimiento de aquel maldito día. En mi corazón guardo los abrazos, los besos, las caricias que por mucho tiempo no pude tener, los partidos del Napoli juntos y las risas cuando me contabas cosas de tu vida". Y agregó: "Sos eterno, es verdad, pero estas cosas no van a volver y las extraño. Quisiera terminar de sufrir pero ya que hasta que te abrace de nuevo esto no va a parar. Besos al cielo capitán de mis días más felices. Te amo, tu hijo".

"Te extrañamos todos los días", posteó la cuenta de la Selección Argentina, con un informe sobre los hinchas y sus tatuajes, banderas y expresiones de amor a Maradona. La misma cuenta publicó una ilustración sobre el "Barrilete cósmico", campeón del mundo en 1986 y autor del Gol del Siglo a los ingleses.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) de AFA le dedicó un video emotivo. "Diego, Dieguito, Pelusa, Barrilete Cósmico, Pibe de Oro, D10S.. siempre vas a estar en nuestros corazones. Gracias eternamente, en un nuevo aniversario de tu partida", dice la LPF y adjunta imágenes del 10 y declaraciones de Lionel Messi. "Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando muchos años más, no tengo dudas de eso".

"Diego Armando Maradona, el hincha número uno de la Selección argentina", fue el mensaje de la Copa Mundial de la FIFA, que eligió escenas de Diego en las tribunas alentando a la albiceleste en todos los deportes.

"Cuánto te extrañamos, Diego", aseguró Boca Juniors junto a un video de las mejores imágenes del Diez con la camiseta xeneize, club del que además era hincha.

Argentinos Juniors, club de la infancia de Maradona y que le puso su nombre a su estadio, posteó una foto de su cancha con el 10 iluminado en la tribuna: "Brillará por siempre Diego Armando Maradona. Sean eternos los laureles. #DiegoEterno #PelusaEterno".

La cuenta oficial del Napoli, equipo que Maradona llevó a lo más alto del fútbol italiano (Scudetto 1987 y 1990; Copa de Italia 1987, Copa UEFA 1989 y Supercopa italiana 1991), puso "𝟭MM𝟬RTAL" como título de un dibujo del Diez en una cancha de fútbol en el cielo.

Hace tres años se produjo la partida física de Maradona. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo y es eterno en el corazón de su familia, de sus hinchas, del pueblo argentino y de los amantes del fútbol en el mundo entero.