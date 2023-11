Avanza un frente de tormentas y hay alerta para esta noche: se espera "frecuente" actividad eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el alerta meteorológico amarillo que regía para la madrugada del miércoles para la noche de este martes ante el avance de un frente de tormentas sobre Mar del Plata y sus alrededores.

Si bien en un principio la advertencia tenía lugar desde la madrugada del miércoles, el organismo que depende del Ministerio de Defensa renovó el alerta meteorológico a las 17.43 por el pronóstico de tormenta que entrará en vigencia a partir de la noche del martes.

El aviso comprende a los sectores costeros de General Pueyrredon y Mar Chiquita, y también a la localidad vecina de General Alvarado, aunque el fenómeno alcanza a gran parte del territorio bonaerense.

Casi toda la provincia de Buenos Aires y el centro del país se encuentra bajo alerta meteorológico.

De acuerdo al pronóstico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Asimismo, el reporte indicó que se estima valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual.

Para este miércoles se espera una jornada cargada con precipitaciones en forma de chaparrones y tormentas a lo largo de todo el día. La temperatura rondará entre los 17º C y 23ºC.

Recomendaciones ante el alerta por pronóstico de tormenta

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.