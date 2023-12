La sana costumbre de "Las Gladiadoras" de Boca

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa de la Liga Femenina tras vencer como local a Belgrano de Córdoba en la final de vuelta por 2 a 0 y, con un global de 3 a 0, sumó su 28vo título, el quinto en el profesionalismo.

En una Casa Amarilla colmada, con presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y del vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, las "Gladiadoras" se impusieron con firmeza gracias a los tantos de la delantera Amancay Urbani y de la defensora y capitana, Miriam Mayorga.

El partido se desarrolló de forma distinta a la ida en Córdoba, donde las "Xeneizes" triunfaron con un ajustado 1 a 0, ya que desde el comienzo dominaron el trámite y estuvieron cerca de marcar durante todo el primer tiempo. La mediocampista Camila Gómez Ares y la atacante Urbani protagonizaron la etapa inicial, en tanto que la arquera ‘Pirata’ Yanina Sosa intervino para sostener la igualdad.

La superioridad de las locales continuó en el complemento y comenzó a reflejarse en el resultado a los 18 minutos, cuando la atacante Celeste Dos Santos desbordó por izquierda y lanzó un centro que controló la santafesina Urbani dentro del área, quien se perfiló y definió con precisión. A partir de ahí, las visitantes se lanzaron en ataque, dejando espacios en el medio y en defensa que las ‘Gladiadoras’ aprovecharon de contra, sobre todo, con la velocidad de la delantera Brisa Priori. Sin embargo, el segundo tanto llegó de pelota parada a los 31 minutos, tras un centro de la lateral Eliana Stábile que bajó la tandilense Clarisa Huber para que la capitana Mayorga cumpla la fórmula del segundo cabezazo y gol.

Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia pero terminó cerrando un 3 a 0 global que le otorgó el cuarto título consecutivo en la liga femenina, donde además finalizó esta Copa de la Liga de manera invicta y clasificó a la Libertadores 2024. “Creo que ha sido el torneo más difícil que hemos jugado y eso hace que la satisfacción por ganarlo sea más grande”, celebró la barilochense Mayorga.

Por su parte, las "Piratas" cumplieron una participación histórica al convertirse en el primer club del interior en acceder a una final femenina, luego de ascender desde la Primera C en 2021 y consagrarse en la Primera B al año siguiente.

Síntesis

Boca Juniors (2): Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Miriam Mayorga, Yohana Masagli, Eliana Stábile; Camila Gómez Ares, Vanina Preininger, Clarisa Huber; Amancay Urbani, Agustina Arias y Celeste Dos Santos. DT: Florencia Quiñones.

Belgrano (0): Yanina Sosa; Milagros Cisneros, Belén Taborda, Mariana Sánchez, Anahí Arias; Pilar Casas; Victoria Arrietto, Dalma Mancilla y Alaides Paz; Lourdes Rodríguez y Mayra Acevedo. DT: Maximiliano Luján.

Goles: ST 8' Urbani (BJ) y 31' Mayorga (BJ).

Cambios: ST 0' Milagros Vargas por Alaides Paz y Arianna Reche por Cisneros (Be), 13' Sabrina Maldonado por Rodríguez (Bl), 30' Lucrecia Delera por Casas (Be), 32' Estefanía Palomar por Huber (BJ), 38' Melanie Arce por Anahí Arias (Be), 40' Cecilia Ghigo por Gómez Ares, Eugenia Flores por Stábile y Andrea Ojeda por Arias (BJ).

Estadio: Complejo Pedro Pompilio (Casa Amarilla, Boca)

Árbitra: María Laura Fortunato