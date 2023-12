Estudiantes es el nuevo campeón de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en la final jugada en cancha de Lanús, con gol de Guido Carrillo a los 9 minutos del complemento. El "pincha" coronó de la mejor manera la despedida de dos de sus ídolos, Mariano Andújar y Mauro Boselli.

El equipo de Eduardo Domínguez, con la obtención del trofeo, se clasificó a la Copa Libertadores 2024, mientras que Defensa y Justicia, por ser subcampeón, logró una plaza en la Copa Sudamericana de la próxima temporada. Estudiantes volvió a consagrarse campeón luego de 13 años, ya que su última conquista fue el Apertura 2010 de la mano de Alejandro Sabella, quien en el club obtuvo la Copa Libertadores 2009 y posteriormente tuvo un recordado paso por la Selección argentina, con la que fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014. Esta significó su tercera copa a nivel nacional, ya que en el pasado obtuvo la Copa Adrián Escobar en 1944 y al año siguiente conquistó la Copa de la República.

El encuentro tuvo un comienzo frenético, en el que la primera acción de peligro fue para el "Halcón" con Nicolás "Uvita" Fernández como protagonista, que conectó un centro de Agustín Santa’Anna y reventó el travesaño que custodió el arquero Mariano Andújar. Lejos de sentirse afectado Estudiantes, sacó provecho de un error defensivo de los de Florencio Varela, pero Franco Zapiola no pudo definir ante la salida de Enrique Bologna, quien despejó el peligro. Con el correr de los minutos, Defensa y Justicia se adueñó de los hilos del cotejo, y sobresalió con su juego asfixiante y punzante, en el que puso en aprietos, pero no pudo vencer al portero Andújar -quien en la noche de su retiro-, le ahogó el grito de gol a "Uvita" Fernández con un tiro de media distancia y la acción de Santiago Solari, quien no pudo definir dentro del área. Los dirigidos por Julio Vaccari no supieron aprovechar su momento, y antes del cierre del primer epílogo, Estudiantes que jugó agazapado, logró equilibrar el trámite del partido e incluso tuvo una chance clara en los pies de Eros Mancuso, pero el duelo lo ganó el arquero Enrique Bologna con una buena tapada.

En el complemento, la temática no varió en el inicio, sin embargo, Estudiantes sorprendió y se pudo en ventaja antes de los 10 minutos: una gran jugada de Leonardo Godoy por la derecha, logró mandar el centro y Guido Carrillo la tocó para firmar el 1 a 0. Esta ventaja dejó golpeado a Defensa y Justicia y motivó al elenco de La Plata que en la acción siguiente coqueteó con un nuevo tanto, pero Bologna le ahogó el grito de gol a Pablo Piatti. Con el correr de los minutos, Defensa logró reaccionar, pero pese a su juego aceitado y las acciones que generó, incluida la chance inmejorable de Solari -pasó rozando el palo-, jamás encontró los caminos para doblegar a un Andújar que le bajó la persiana a su arco y celebró un nuevo título en su despedida como profesional.