Desalmado: buscan a conductor que atropelló y abandonó a un perrito

Vecinos de la zona de Parque Camet buscan dar con el conductor de un vehículo que el pasado sábado 16 atropelló y abandonó a un perro que se encontraba en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 18 en José Ingenieros entre Fray Luis Beltrán y Condarco, cuando una persona a bordo de un Chevrolet Cruze color gris se detuvo frente al can que estaba acostado en la calle. Luego de unos minutos y, al no correrse el animal, decidió arremeterlo con su coche.

"Es muy doloroso ver que haya gente tan cruel. Mi perra estaba echadita esperando que mi mamá volviera de comprar, y como se ve en las imágenes el auto la pisó sin ninguna razón. Claramente la vio porque frenó unos metros antes e igualmente reinició la marcha sin intentar esquivarla", contó a 0223 Johanna, su dueña, quien lamentó lo ocurrido.

"La perrita aún está sin poder caminar porque tiene una fractura en el pubis y, al ser viejita, le va a costar mucho recuperarse. Sólo queda darle medicación y esperar a ver si junta las suficientes fuerzas para volver a caminar", se lamentó.

Junto a sus vecinos, Johanna busca encontrar al dueño del vehículo. Si bien las cámaras de seguridad de una vivienda le ayudaron a difundir en redes el hecho, necesita testigos y las imágenes del Centro de Monitoreo para dar con el hombre: "Por lo que veo es una persona joven. No quiero que me pague nada, lo único que me importa es que mi perrita pueda volver a caminar. Me duele saber que no le importó atropellar un animal indefenso que no molestaba a nadie y dejarlo inmóvil".

Para brindar más información o datos sobre el hecho: instagram @johannachinetti.