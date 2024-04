Video: mechera lleva al abuelo en silla de ruedas para robar botellas de vino premium

Un supermercadista de la zona del microcentro marplatense denunció que los robos de mecheros ocurren de manera diaria y afirma que el sector es “tierra de nadie”, reclamando por mayor presencia policial.

A través de algunos videos enviados a la redacción de 0223, ocurridos durante este último fin de semana, se puede observar particularmente el de una mujer que lleva a un hombre de avanzada edad en silla de ruedas y lejos de la mirada de la cajera, aprovecha y se lleva una botella de vino de elevado costo.

“Casos como el de esta mechera con el abuelo en silla de ruedas, tenemos un montón. Y lamentablemente ellos venían todos los días, pero recién ayer (domingo) la pescamos. En los últimos dos días nos robaron así, 10 veces. Trabajamos de 8 a 22 todos los días para que venga esta gente para llevarse las ganancias en 2 minutos. Estos son chorros, no es hambre”, afirmó Fabricio, propietario del comercio ubicado en Mitre 1963.

El comerciante lamentó que no cuentan con personal de seguridad “porque el trabajo viene muy flojo y no nos da” y se mostró sorprendido por la cantidad de hechos similares que ocurren en la zona. “Todos los comerciantes de la cuadra estamos cansados de los robos. No ves a ningún policía caminando ni en patrulla. Yo tengo dos supermercados en Mario Bravo y la 39 y te puedo asegurar que acá hay más robos. El centro es tierra de nadie y está lleno de vagos que no quieren trabajar y solo roban”, expresó.

“Siempre roban bebidas alcohólicas, nunca alimentos. Es tanto, que tuvimos que encintar la góndola de fernet porque no la paraban de robar”, completó.