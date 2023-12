Agustín Ruberto fue botín de oro en el Mundial de Indonesia

El delantero de River Agustín Ruberto se consagró como el máximo goleador del Mundial Sub 17 de Indonesia 2023, al sumar ocho tantos para la Selección argentina y recibió la Bota de Oro, siendo el séptimo argentino en tener este honor junto a destacados nombres como Lionel Messi, Mario Kempes y Sergio Agüero, entre otros.

La Selección Argentina, que finalizó en la cuarta posición tras caer 3-0 ante Mali, participó en la ceremonia de celebración con Ruberto. Este último se adjudicó la Bota de Oro. El se conviertió así en el séptimo jugador en la historia de la albiceleste en obtener este prestigioso galardón en un Mundial de Fútbol. Ruberto marcó en el debut ante Senegal, en la segunda jornada frente a Japón y en la tercera contra Polonia. En los octavos de final contra Venezuela, deslumbró con un doblete, mientras que su actuación más destacada tuvo lugar en las semifinales ante Alemania, donde anotó un hat-trick, llevando al equipo a la definición por penales.

Otros argentinos goleadores en Mundiales

Guillermo Stábile (Mundial de Uruguay 1930): En la primera edición, la Selección argentina fue protagonista al llegar a la final y enfrentarse al anfitrión, aunque no logró el triunfo ya que perdió 3 a 2 con los locales. Entre las destacadas figuras, Stábile sobresalió al convertir ocho goles: tres ante México, dos frente a Chile, dos contra Estados Unidos y uno frente a Uruguay.

Mario Alberto Kempes (Mundial de Argentina 1978): El primer título para la Selección argentina llegó en 1978, con la destacada actuación de Kempes. Con dos goles ante Polonia, otros dos frente a Perú y dos más en la final contra Países Bajos, el "Matador" se consagró como el máximo artillero del torneo, sumando seis tantos.

Ramón Díaz (Mundial Sub 20 1979): La primera edición del Mundial de la categoría, celebrada en Japón en 1979, culminó con el título para la Selección argentina, liderada por Diego Armando Maradona. Aunque el 10 fue la figura destacada, el galardón de goleador fue para el "Pelado" Díaz, quien anotó ocho goles, tres frente a Indonesia, tres contra Argelia, uno ante Uruguay y otro en la final frente a la Unión Soviética.

Javier Saviola (Mundial Sub 20 2001): En la edición de 2001 del Mundial Sub 20, Saviola se destacó como el máximo goleador entre los argentinos al anotar once goles. Sus contribuciones incluyeron tres ante Egipto, dos frente a Jamaica, tres contra Francia, dos ante Paraguay y uno en la final contra Ghana.

Lionel Messi (Mundial Sub 20 2005): Aunque Messi estuvo cerca de ser el máximo goleador en Qatar 2022 con siete tantos, fue en Países Bajos 2005 donde se consagró como el máximo artillero de un Mundial. En esa edición, el rosarino anotó seis goles, destacándose con un tanto ante Egipto, otro frente a Colombia, uno contra España, uno ante Brasil y un doblete en la final contra Nigeria.

Sergio Agüero (Mundial Sub 20 2007): El último argentino en ser el goleador de un Mundial antes que Agustín Ruberto fue Agüero. Parte fundamental en la obtención del título en 2007, el "Kun" anotó seis goles, incluyendo dos ante Panamá, uno contra Corea del Norte, dos frente a Polonia y uno en la final ante República Checa.