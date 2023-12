"Pocho" Lavezzi fue hospitalizado tras un confuso episodio en Punta del Este

En principio, distintas informaciones daban cuenta de una puñalada que habría sido recibida por el ex futbolista Ezequiel Lavezzi. Sin embargo, no lo confirmaron desde la policía local y la jefa del organismo dio las primeras precisiones del caso: "A las 5 de la mañana concurrió el móvil policial y la emergencia, diagnosticando una fractura de omóplato. Por eso fue trasladado al hospital. No se sabe la raíz de la lesión. Estaba en una fiesta junto a otras personas", dijo Paola Hernández, oficial principal de la Jefatura Policial de la localidad de Maldonado.

Por precaución, el "Pocho" Lavezzi quedó internado en el Sanatorio Cantegrill de Punta del Este. "Se entrevistó con los policías. Estaba lúcido y consciente", describió la oficial sobre el diálogo del ex jugador de la Selección Argentina con la policía y médicos que asistieron al lugar.

"Al momento no hay denuncias, se está trabajando en el caso. Durante el día se tomarán declaraciones", comentó Paola Hernández en medio de las versiones que anunciaban que Lavezzi fue apuñalado, algo que hasta ahora no fue garantizado por testigos ni las fuerzas de seguridad.