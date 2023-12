Lola Latorre fue víctima de un robo en Punta del Este

Lola Latorre, hija del periodista deportivo junto a la panelista de espectáculos, Yanina, fue víctima de un robo en la propiedad que posee en La Juanita, San Ignacio. Delincuentes entraron a la vivienda y, entre otras cosas, se llevaron una computadora donde tiene todo el material de trabajo de su vida.

Si bien la joven le pidió a sus padres que no hagan pública esta situación, su madre decidió comunicarlo a través de sus redes sociales, con el objetivo de alertar a otras personas que se encuentren en Punta del Este.

La esposa de "Gambeta", decidió realizar esta publicación "para que se cuiden, para agradecer a la gente que está ayudando y para que ver si lo que lo hicieron se arrepienten".

“Les entraron a robar por la ventana, se llevaron la computadora de Lola, todo su laburo y lo que hace en la facultad. En esa computadora esta toda su carrera”, dijo Yanina, y agregó: "Le quedan muy pocas materias para recibirse de abogada y todo estaba ahí. Si vos sos el que se la robaste, estás a tiempo de arrepentirte y devolverle las cosas".

"Es horrible trabajar todo el año, esforzarse para irse de vacaciones y pasar este momento de mierda", declaró la madre de la víctima, y añadió: "¡Qué fin de año del orto! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiera volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos. Ella me pide perdón a mí como si hubiera hecho algo. Y a mí me da pena por todo el esfuerzo que hizo hasta llegar hasta aca".

Luego de este mensaje, Lola se sumó para dar detalles de lo ocurrido: "Se llevaron mi computadora con absolutamente toda mi carrera en la facultad. Ya hubo seis robos, tengan mucho cuidado que hay mucho hdp dando vueltas".